Abiertas las inscripciones del concurso musical 'Santander Joven' que busca potenciar los grupos y solistas locales

SANTANDER 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha abierto las inscripciones para una nueva edición del concurso juvenil de música 'Santander Joven', una iniciativa que busca potenciar y promocionar los grupos y solistas locales.

Podrán participar en el certamen, organizado en colaboración con BlackBird, artistas en solitario o bandas, siempre que al menos la mitad de sus integrantes no superen los 35 años, con una edad mínima de participación de 15 años, y que al menos uno de ellos acredite su vinculación con Santander (por nacimiento, residencia, estudios o trabajo).

Con el objetivo de dar cabida a la diversidad musical de la juventud santanderina, admite cualquier modalidad dentro de la denominada "música moderna", principalmente pop-rock en todas sus tendencias, antecedentes y derivaciones (cantautores, jazz/soul, hip-hop, rap, trap, funk, metal, punk, reggae, garage, heavy), así como otros estilos como el folk, fusión, flamenco, percusiones o new age.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de noviembre y deberán formalizarse a través del Espacio Joven mediante el formulario disponible en su página web https://www.juventudsantander.es/

En nota de prensa, la concejala de Juventud, Noemí Méndez, ha destacado que este certamen se ha consolidado como una "plataforma" de impulso para las bandas y solistas emergentes de Santander y una "oportunidad" de mostrar su trabajo, ganar visibilidad y seguir creciendo en su trayectoria artística.

Además, ha subrayado que, con esta nueva edición, Santander reafirma su compromiso con el talento joven y la cultura local, brindando a los artistas la posibilidad de actuar en directo, optar a premios profesionales y formar parte de la programación cultural de la ciudad.

PREMIOS Y FASES

En una primera fase, el jurado seleccionará las propuestas finalistas a partir de los temas presentados en formato audio.

La fase final, que incluirá actuaciones en directo, se celebrará los días 12 y 13 de diciembre en el centro cívico Tabacalera, dentro de la programación de La Noche es Joven.

Todos los finalistas recibirán una remuneración por actuar: 300 euros para las bandas y 150 euros para los solistas.

El primer clasificado obtendrá además la grabación de un videoclip profesional (valorado en 1.000 euros) y una actuación remunerada en la Semana Grande de Santander 2026, junto con un trofeo.

El segundo premio consistirá en una actuación remunerada en la Semana Grande 2026 y un trofeo del certamen.

Todas las personas interesadas pueden ampliar información en Espacio Joven (Cuesta del Hospital 10), en el teléfono 942 20 30 29 o en el correo juventud@santander.es.