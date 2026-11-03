Los acampados comienzan el desalojo de la Plaza Porticada que concluirá el viernes

Una veintena de tiendas permancen en la Plaza Porticada - EUROPA PRESS

SANTANDER 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los acampados en la Plaza Porticada de Santander han iniciado el desalojo del espacio para enfocarse a la huelga general convocada para el próximo miércoles 11 de noviembre por la vivienda, después de decidirlo así en una asamblea celebrada este lunes.

Según señalan en sus redes sociales, prevén que la desacampada finalice este viernes, 6 de noviembre, tras permanecer en la céntrica plaza santanderina 37 días para reivindicar "una vivienda digna" a raíz del desahucio de Maricarmen.

"Iniciamos las labores de desacampada, finalizando el próximo viernes para poder enfocarnos en salir a las calles para seguir difundiendo la huelga general", han escrito en su mensaje los acampados en la Porticada, donde permanecen una veintena de tiendas.

Esta acampada ha sido tema de confrontación política entre el Ayuntamiento de Santander y la Delegación del Gobierno, después de que el Consistorio requiriera el desalojo de la parte de la plaza donde se ubica para la instalación del pasaje del terror de Halloween.

Esa petición no llegó a materializarse ya que el delegado, Pedro Casares, respaldó entonces a los acampados e indicó que su institución haría "prevalecer" el derecho de manifestación y de reunión ya que "priman" ambos derechos frente "a toda otra circunstancia", matizó.