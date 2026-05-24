Un accidente en Muskiz provoca retenciones de 10 kilómetros en la A-8 hasta Castro Urdiales

Retenciones en la A-8 - DIRECCIÓN DE TRÁFICO DEL GOBIERNO VASCO

SANTANDER 24 May. (EUROPA PRESS) -

Un accidente a la altura de la localidad vizcaína de Muskiz está provocando retenciones de hasta diez kilómetros en la autovía A-8, sentido Bilbao, que está congestionando la circulación hasta Castro Urdiales.

Los kilómetros afectados son del 136,9 al 147, según informa la DGT en su página web. El accidente se ha producido en el punto kilométrico 137.

El Servicio de Emergencias 112 Cantabria ha pedido precaución a los conductores que circulen por esta zona en un mensaje en su red social 'X'.