Acepta seis años de prisión por acuchillar a otro hombre por hablar por teléfono con su prima

SANTANDER, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El acusado de acuchillar a otro hombre en el exterior de un bar de Santander por hablar por teléfono con su prima lo ha admitido este jueves en el juicio contra él, celebrado en la Audiencia Provincial de Cantabria con acuerdo, y en el que ha aceptado la nueva pena de seis años de cárcel solicitada para él por un delito de homicidio en grado de tentativa, frente a los diez años y medio que interesaba el fiscal por intento de asesinato.

Al procesado, en prisión provisional y que además de reconocer los hechos ha consignado 10.000 de los 23.000 euros reclamados para indemnizar a la víctima, se le ha aplicado la atenuante de reparación del daño.

En el nuevo escrito de acusación -que se reflejará en la sentencia y sobre la que la Sala de la Sección Tercera ha decretado firmeza al comprometerse las partes a no recurrirla- se ha suprimido que el enjuiciado actuara "de forma sorpresiva e inesperada" para el acuchillado y el que éste "no pudo hacer nada para evitarle".

Así, se considera lo sucedido delito de homicidio -que no asesinato- en grado de tentativa, y se reduce la pena de encarcelamiento pedida, también por abonar casi la mitad de la cuantía solicitada en concepto de responsabilidad civil al acusado, que ha pedido disculpas y perdón a la víctima (cuya vida corrió peligro) y a su familia.

"Yo, en ese momento, no estaba bien", se ha justificado en la vista oral, en la que no se han practicado las pruebas testificales y periciales debido a la confesión de los hechos y a la conformidad alcanzada entre el fiscal, la acusación particular y la defensa, y que conlleva además la reducción de doce a siete años la prohibición de acercarse o comunicar con el agredido una vez salga de prisión.

Antes del plenario, el abogado de la víctima pedía once años de prisión, doce de alejamiento e incomunicación y 36.700 euros de indemnización.

NO LE CONOCÍA DE NADA Y LE CLAVÓ UN CUCHILLO DE COCINA 31 CENTÍMETROS

Según el nuevo escrito de acusación, el procesado se encontraba fuera de un bar de Santander cuando observó al otro hombre, que estaba tomando una consumición, hablando por teléfono con su prima.

Aunque no le conocía de nada, "se molestó" y le pidió "explicaciones de por qué tenía el número de teléfono de su prima, exigiéndole que rompiera su móvil". La víctima se alejó del acusado y, al ver el cariz que tomaba la situación, decidió irse.

Pero en el momento en que se giró para abandonar el lugar, el procesado, "con ánimo de acabar con la vida del otro hombre", "le clavó un cuchillo de cocina de unos 31 centímetros de longitud en el abdomen, retorciéndolo en su interior". Después, extrajo el cuchillo y se dio a la fuga. La víctima sufrió lesiones que "implicaron riesgo vital".