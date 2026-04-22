Un acertante de Santoña gana más de 68.000 euros en el sorteo de la Bonoloto de este martes

Administración de Lotería Número 1 de Santoña - LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO

SANTANDER 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Bonoloto celebrado el martes ha dejado en Santoña más de 68.000 euros para un acertante de segunda categoría (cinco aciertos + complementario).

El boleto premiado en Santoña ha sido sellado en la Administración Número 1 del municipio, ubicada en la calle Cervantes, según informa Loterías y Apuestas del Estado.

La combinación ganadora ha estado formada por los números 23, 46, 21, 25, 31, 1. El número complementario es el 20 y el reintegro, el 0.

En este sorteo ha habido un acertante de primera categoría. El boleto ha sido sellado en la localidad malagueña de Nerja y ha sido agraciado con un premio de casi 5,56 millones de euros.

De segunda categoría, además del de Santoña, ha habido otros dos premios. Los boletos premiados han sido sellados en la nº 2 de Paracuellos del Jarama (Madrid), situada en C.C. "Miramadrid" Avenida. Juan Pablo II s/n y en el Despacho Receptor nº 53.910 de Mula (Murcia), situado en Avenida de los Mártires, 24.