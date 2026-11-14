Un acertante del sorteo de Euromillones en Santander gana 175.411 euros

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SANTANDER 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de Euromillones del viernes, 13 de noviembre, ha dejado un acertante de Segunda Categoría (cinco + uno) en Santander, que se ha llevado un premio de 175.411 euros.

El boleto ha sido validado en la Administración de Loterías número 25 de Santander, situada en el Centro Comercial Carrefour-Peñacastillo 'El Empalme', según los datos de Loterías y Apuestas del Estado consultados por Europa Press.

La combinación ganadora del sorteo del Euromillones celebrado este viernes, 13 de noviembre, ha estado formada por los números 41, 32, 45, 27 y 16. Las estrellas son 12 y 2. La recaudación ha ascendido a 53.766.057,40 euros.

En el sorteo de Euromillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 26 millones de euros.

Además, en Murcia se ha validado un boleto acertante de 'El Millón' en la Administración de Loterías número 2 de San Javier, situada en el C.C. Dos Mares.