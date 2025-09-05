Activado un operativo de búsqueda de un hombre de 70 años desaparecido en la playa de La Arena, en Arnuero

SANTANDER 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un operativo busca a un hombre de 70 años desaparecido desde las 13.00 horas de este viernes en la playa de La Arena, en el municipio de Arnuero.

Se ha movilizado para su búsqueda al helicóptero del Gobierno de Cantabria, a voluntarios de Protección Civil, el equipo de drones con cámara térmica del Ejecutivo, cuatro perros con tres guías de Protección Civil de Santander, efectivos de Cruz Roja, un coordinador y un rescatador autonómicos.

Según ha informado el Gobierno, se encuentran en el lugar cuatro patrullas de la Guardia Civil con un dron y la zona de búsqueda se sitúa cerca de un bosque.