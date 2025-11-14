Activos dos incendios forestales en Rionansa y Las Caldas, pero "bajo control" el del Dobra

Vista del humo ocasionado por un incendio forestal en Puente Viesgo - Juanma Serrano - Europa Press

SANTANDER 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cantabria mantiene este mediodía los dos incendios forestales que amanecieron activos esta mañana en la localidad de San Sebastián de Garabandal, en Rionansa, y en la cantera de Las Caldas del Besaya, en Los Corrales de Buelna.

Además, hay tres focos que se encuentran controlados en Cillorigo de Liébana (Pendes y Bejes-Las Peñas) y uno en Los Corrales de Buelna (Jerrizuela), según ha informado el Gobierno regional.

También se encuentran "bajo control" los fuegos que han llegado hasta Viérnoles y han afectado al Monte Dobra, donde trabajan los Bomberos del 112 y los de Torrelavega, que están vigilantes en las zonas urbanas que se podrían ver afectadas.

En concreto, el concejal de Seguridad, Pedro Pérez Noriega, ha informado de que los bomberos de Torrelavega actúan en el entorno de la vivienda más cercana al incendio, si bien la previsión meteorológica es favorable porque el viento ya "se ha reducido considerablemente" y se espera que a partir de mañana la situación quede "totalmente normalizada".

Aún así, los efectivos permanecerán todo lo que queda de día en el lugar "por prudencia".

Con los nuevos incendios, el número total de los registrados en lo que va del mes de noviembre asciende a 53 en Cantabria, y continúa activado el nivel 2 del Operativo de Extinción de Incendios Forestales en todas las comarcas de la región.