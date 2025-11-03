El acto de conciliación entre Molleda y Buruaga será el día 27 en Las Salesas

SANTANDER, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El acto de conciliación entre Agustín Molleda, secretario de Organización del PSOE cántabro, y María José Sáenz de Buruaga, presidenta del PP y del Gobierno regional, por la querella del también exalcalde de Cartes contra la 'popular' por injurias y calumnias será el jueves 27 de noviembre a las 10.30 horas en la sala de vistas número 11 de la sede judicial de Las Salesas de Santander.

El señalamiento, ante la letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Santander, deriva de la denuncia del socialista tras las palabras de la jefa del Ejecutivo sobre las plazas fijas que él y su hermana consiguieron en el Ayuntamiento cuando era regidor, proceso que Buruaga tildó de "corrupción de libro".

La fecha del acto, un trámite previo y obligatorio para interponer la querella, ya ha sido comunicado a la representación del conciliante y también a la conciliada, en la sede de Peña Herbosa, han informado este lunes fuentes judiciales.

Molleda anunció querella contra Buruaga por supuestas injurias, calumnias y perjuicio al honor en relación a esos puestos de trabajo, obtenidos por la "vía exprés" según la líder del PP y del Gobierno, que lo consideró "cuestionable" en lo legal e "infumable" en lo ético y político. Palabras en las que se ratificó después, al entender que no ha hecho "otra cosa que llamar a las cosas por su nombre".

Así, el socialista presentó demanda -de acto de conciliación- contra la 'popular' y, con motivo de la misma, se celebrará el 27 de noviembre a las 10.30 horas en Salesas este trámite obligatorio para la interposición de una querella criminal por injurias o calumnias.

ACTO

Regulado en la Ley de Jurisdicción Voluntaria, consistirá en una comparecencia de las partes ante la letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Santander. Conciliante y conciliada podrán acudir por sí mismos o por medio de su procurador.

Si no comparece la parte solicitante se le tendrá por desistido y se archivará el expediente, mientras que si no lo hace la representación de la conciliada se pondrá fin al acto, teniéndose la conciliación por intentada a todos los efectos legales.

En el acto de conciliación, el solicitante expondrá su reclamación y contestará la parte requerida lo que crea conveniente, han explicado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

Si se alcanza conformidad entre los interesados en todo o en parte del objeto de la conciliación, se hará constar detalladamente en un acta todo cuanto acuerden y que el acto terminó con avenencia, así como los términos de la misma, debiendo ser firmada por los comparecientes. Si no se consigue acuerdo alguno, se hará constar que el acto terminó sin avenencia.

Finalizada la comparecencia, la letrada de la Administración de Justicia dictará un decreto donde hará constar el resultado de la misma: la avenencia o, en su caso, que se intentó sin efecto o que se celebró sin avenencia, acordándose el archivo definitivo de las actuaciones.