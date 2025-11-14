Los actos del Día del Flamenco se trasladan al centro cívico Juan de Santander ante las previsiones meteorológicas

SANTANDER 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las actividades que el Ayuntamiento de Santander, en colaboración con Esencia Escuela de Flamenco, ha organizado para este fin de semana -sábado 15 y domingo 16- se trasladarán al centro cívico Juan de Santander, en Cueto, ante las previsiones meteorológicas que anuncian lluvias y fuertes vientos.

En principio, y al igual que en ediciones anteriores, el escenario elegido para este espectáculo era la Plaza del Ayuntamiento.

La Concejalía de Dinamización Social mantiene la misma programación, de manera que la propuesta arrancará el sábado 15 a las 19.00 horas con el estreno del espectáculo 'Entre versos y compás', de la Compañía Joven Cantabria Danza, creada por la Asociación Cantabria Danza para ofrecer a su alumnado una plataforma a través de la cual desarrollar su carrera de forma profesional y dar visibilidad de este modo al talento joven emergente en la ciudad.

Por su parte, el domingo 16, a partir de las 11.30 horas, tendrá lugar la tradicional 'Gala flamenca de escuelas' con la que diferente alumnado de algunas de las escuelas que imparten flamenco en Santander y Cantabria bailarán compartiendo sobre el escenario diferentes palos de este arte.

Las escuelas que participan este año son: Nueva Escuela, Alexmar, Carmen Martínez, Dantea, Olga Fuentes, Contratempo y Esencia Escuela de Flamenco.

A las 17.00 horas tendrá lugar la lectura del manifiesto en defensa del Flamenco a cargo, en esta ocasión, de Diana Llanos, joven cantaora de la región, aficionada. Para su lectura, estará acompañada por el piano exquisito de Felipe Borja Popín.

A continuación, el guitarrista Carlos Sánchez ofrecerá su último espectáculo 'El sonido de la vida', que llega en formato trío, acompañándose de los artistas santanderinos Dani Peña -percusión- y Lucía Serrano -baile-.

El espectáculo es una invitación a reflexionar sobre la gran importancia que tiene el silencio musical para él y acabará invitando a colaborar sobre el escenario a diferentes artistas de la región, entre ellos al cantaor Jose Hernández.

Esta jornada terminará a las 18.15 horas con una 'masterclass' de iniciación al compás y al baile flamenco abierta a todos los públicos, impartida por la bailaora Berta Morales y acompañada por Dani Peña y profesores de la sede oficial de la Escuela de Andalucía en Cantabria, ha indicado el Consistorio en nota de prensa-.