El acusado de abuso sexual a su sobrina de 5 años reconoce los hechos y acepta dos años de cárcel

SANTANDER, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El hombre acusado de un delito continuado de abusos sexuales a menores por realizar tocamientos a su sobrina desde que tenía cinco años y hasta los ocho, ha reconocido los hechos y ha aceptado la pena de dos años de prisión que solicitaba la Fiscalía.

En su escrito, el ministerio público contemplaba las circunstancias atenuantes de reparación del daño, al haber consignado en el juzgado 3.000 euros que ahora se entregarán a la víctima en concepto de indemnización y confesión tardía, por haber reconocido los hechos.

Por ello, solicitaba una condena de dos años de prisión, prohibición de comunicación y acercamiento a la menor durante doce años e imposición de una medida de libertad vigilada de otros cinco años.

En el juicio, celebrado este lunes en la Audiencia Provincial de Cantabria, el acusado ha reconocido los hechos y se ha conformado con la pena que se reflejaba en el escrito del fiscal.

Su abogado ha solicitado la suspensión de la pena privativa de libertad, dado que son dos años y no tiene antecedentes, y la Fiscalía y la acusación particular no se han opuesto, si bien han indicado que por un tiempo de tres años (sin delinquir para que la pena quede cumplida). El tribunal, sin embargo, no ha resuelto en sala este punto.

Según el escrito de la Fiscalía, el acusado realizó tocamientos a su sobrina cuando la niña acudía al domicilio de su abuela, donde también vivía él.

Cuando la menor tenía cinco años se lo dijo a su madre, ésta se lo comunicó al padre, pero él no dio crédito a los hechos. Más adelante, cuando tenía siete años, se ofreció a un primo suyo a realizarle un masaje en el pene, señalando que así se lo hacía a su tío; y en otra ocasión le dijo a su madrina que con el tío jugaba a hacerse cosquillas por los pechos y por la zona genital.