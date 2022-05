El acusado y la víctima eran "follamigos" pero discrepan en el consentimiento de las relaciones

El joven dice que el acto sexual fue "espontáneo" y la chica asegura que "no quería hacer nada: me eché a llorar, no sabía decir no"

SANTANDER, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El acusado de abusar sexualmente de una menor de 17 años, inestable psicológicamente y que residía en un piso tutelado, ha explicado que eran "follamigos" y que habían mantenido relaciones sexuales en tres ocasiones anteriores al acto denunciado, que surgió de modo "espontáneo" y en el que hubo consentimiento, incluso en la penetración anal, que hizo "con todo el cuidado y con todo el amor del mundo".

Sin embargo, la chica ha reconocido que al principio fueron "follamigos" pero después, como ha precisado, le dijo que no quería tener más relaciones con él, pese a lo cual insistió y la "convenció" para ir a su casa, donde sucedió todo hace ahora un año: "Me eché a llorar. No sabía cómo decir que no".

"Es evidente que no quería. No me salía la palabra 'no'. Yo sufro ataques de pánico y me quedé bloqueada", ha relatado la víctima, para reafirmar que "no quería hacer nada". "Hubo relaciones sin consentimiento y eso es una realidad", ha sentenciado este martes en el juicio contra el joven, que se enfrenta a seis años de cárcel que pide el fiscal.

Y es que el representante del ministerio público ha elevado a definitivas sus conclusiones tras la vista oral, celebrada en la Audiencia Provincial de Cantabria, al igual que han hecho las otras dos partes.

Así, la acusación particular -que ejerce la perjudicada- ha ratificado los ocho años de prisión demandados en tanto que la defensa ha insistido en la libre absolución de su patrocinado, al entender que existen "dudas y lagunas" pero no prueba de cargo suficiente contra él.

Al margen del acusado y la denunciante, ante la Sala de la Sección Primera también han comparecido las médicos forenses que examinaron a la menor, que ahora tiene 18 años, y que tras la exploración no apreciaron lesiones ni secuelas relacionadas con este episodio, ya que las psicológicas que presentaba eran "antecedentes", al estar relacionadas con patologías previas.