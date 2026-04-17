Adif adjudica en 1,7 millones la renovación y mejora de tres pasos a nivel en San Felices y Los Corrales

Paso a nivel en San Felices de Buelna - ADIF

SANTANDER 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Adif ha adjudicado por 1,72 millones de euros la renovación y mejora de la protección de tres pasos a nivel de la línea Palencia-Santander situados en Los Corrales de Buelna y San Felices de Buelna.

La actuación, que forma parte del Plan de Cercanías de Cantabria, incrementará la fiabilidad de esta línea y las condiciones de seguridad de las infraestructuras de transporte en estos municipios, tanto para el tráfico peatonal y viario como para el ferroviario.

Los pasos sobre los que se actuará cuentan con protección clase A3 (señalización luminosa, acústica y semibarrera automática) y se mejorará su protección para pasar a clase A4, con la instalación de semibarreras dobles y sistemas de detección de obstáculos en la vía. También se renovará de forma integral las instalaciones de los tres. Y en uno de los de Los Corrales está previsto un nuevo paso peatonal.

Por otro lado, se adecuarán las instalaciones ferroviarias de estos pasos a la nueva configuración de vías del entorno en Los Corrales, de cara a la construcción de la nueva vía de apartado de 750 metros.