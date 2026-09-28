Adif adjudica el nuevo edificio de usos ferroviarios de la estación de Santander por 24,6 millones

Infografía del nuevo edificio de usos ferroviarios de la estación de Santander - MINISTERIO DE TRANSPORTES

SANTANDER 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de Adif, ha adjudicado por 24,6 millones de euros (IVA incluido) la construcción del nuevo edificio de usos ferroviarios de la estación de Santander.

El inmueble se ubicará en una parcela de 9.000 metros cuadrados situada junto al Parque del Agua, en paralelo y al mismo nivel que la playa de vías, al sur del ascensor peatonal Castilla-Hermida, ha informado este lunes en un comunicado el Ministerio de Transportes.

Según explica el departamento que dirige Óscar Puente, está concebido como un edificio "versátil" que albergará las dependencias que actualmente se encuentran dispersas por el complejo ferroviario, como oficinas, talleres y almacenes, Centro de Regulación de Circulación y centro de formación, entre otros usos.

Constará de dos módulos independientes entre sí: un edificio de oficinas, de 4.300 m2, distribuido en tres plantas con una altura de 13 metros, y otro para los talleres y almacenes de mantenimiento, de 850 m2, con una única planta de 7 metros.

Según el Ministerio, se ha diseñado "un edificio intuitivo y funcional que garantiza el bienestar de los trabajadores, combinando la sostenibilidad medioambiental con la innovación tecnológica y la flexibilidad".

En el alzado que da a la playa de vías, la fachada presenta una gran cristalera continua que garantiza la iluminación de las estancias, cubierta por una envolvente de lamas que la protege de la luz solar directa.

El proyecto incluye también la urbanización del entorno: viales peatonales y rodados, jardinería, aparcamiento en superficie de aproximadamente 150 plazas, y un cerramiento perimetral.

DESVÍO Y ESTACIÓN PROVISIONAL DE ANCHO IBÉRICO

El Ministerio ha explicado también que el resto de las operaciones vinculadas a la integración "siguen avanzando". Según ha detallado, ya están adjudicadas, por 37,8 millones, las obras del desvío y estación provisional de la red de ancho ibérico en la estación de Santander, así como la asistencia técnica para el control de los trabajos, por 1,7.

Las actuaciones comprenden fundamentalmente el desvío de las vías convencionales, lo que permitirá, junto con las del nuevo edificio para usos ferroviarios, liberar los espacios necesarios para ejecutar el resto de las obras contempladas en el convenio suscrito por Adif, Renfe, el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander.

Ambas actuaciones serán íntegramente financiadas por Adif, al suponer mejoras funcionales y operativas para la infraestructura ferroviaria.

Por su parte, Adif "progresa" en la redacción del proyecto de modernización y ampliación del edificio de viajeros de la estación, que financiará íntegramente, así como del proyecto de reordenación de espacios dentro del complejo ferroviario, cofinanciado por Adif, el Ayuntamiento y el Ejecutivo regional.

Con estas dos actuaciones se alcanzaría, según ha explicado, "la imagen final de toda la actuación, que ocupa un lugar destacado en el Plan de Cercanías de Cantabria".

Adicionalmente, se encuentra en licitación, por importe cercano a los 9,5 millones, la reordenación y adecuación de las instalaciones de comunicaciones, que comprende el despliegue de las instalaciones de fibra óptica y los sistemas de comunicaciones ferroviarias GSM-R y Tren-Tierra, entre otros, en su emplazamiento definitivo.

En la actual playa de vías de la estación de Santander coexisten el ancho ibérico y el ancho métrico con dos corredores claramente diferenciados, con sus correspondientes instalaciones y edificaciones que los separan físicamente.

La imagen final de toda la actuación incluye el traslado del haz de vías de viajeros y mercancías de ancho métrico; la remodelación de la playa de vías de ancho ibérico; la integración de todos los servicios de viajeros en una única estación provisional; la reposición del aparcamiento actual; la urbanización de todo el ámbito, con una superficie liberada de más de 25.000 m2 junto a la calle Castilla, y la creación de una nueva superficie de unos 54.000 m2 que cubrirá vías y andenes tanto de ancho ibérico como métrico.

El Ministerio ha destacado que la integración ferroviaria de Santander supondrá "notables beneficios" tanto para los usuarios como para la operativa ferroviaria y el entorno urbano.

La actuación global servirá, por una parte, para modernizar y ampliar la estación para unificar en un único edificio de viajeros la prestación de todos los servicios ferroviarios (Larga Distancia, Media Distancia, Cercanías y red de ancho métrico) y construir un nuevo módulo, adosado al pabellón norte, que ampliará la superficie del edificio de viajeros y creará una nueva conexión de la plaza de las Estaciones con el paseo del Agua.

También permitirá reordenar espacios para racionalizar la superficie que ocupan la playa de vías y las instalaciones ferroviarias y cubrir las vías y andenes desde la cabecera hasta la pasarela peatonal que conectan las calles Alta y Castilla y aprovechar urbanísticamente los suelos liberados.