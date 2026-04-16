Adif y Ayuntamiento firman el acuerdo para el aparcamiento gratuito de Cajo

El delegado del Gobierno, Pedro Casares, visita la parcela de Cajo, propiedad de Adif, que se alquila al Ayuntamiento para crear un aparcamiento gratuito - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CANTABRIA

SANTANDER, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Adif y el Ayuntamiento de Santander han suscrito el acuerdo por el que el administrador ferroviario alquila una parcela en Cajo para que el Consistorio cree el aparcamiento gratuito de cien plazas anunciado por la alcaldesa, Gema Igual, el pasado febrero.

También le alquila una edificación de 150 metros cuadrados para que el Ayuntamiento la convierta en un centro de uso vecinal.

El alquiler de la parcela, de 4.782 metros cuadrados y que tendrá acceso directo desde la N-623, y de la edificación que se convertirá en centro vecinal, se ha hecho por un "precio simbólico" anual.

Así lo ha anunciado el delegado del Gobierno, Pedro Casares, durante la visita que ha realizado este jueves a la parcela en compañía del comisionado para el plan de cercanías de Cantabria, Antonio Berrios, y de representantes de las asociaciones de vecinos.

Casares ha valorado la colaboración de Adif para poner a disposición de las administraciones, en este caso del Ayuntamiento de Santander, "bienes que no son indispensables para el uso ferroviario y siempre que se utilicen en beneficio de la ciudadanía".

La parcela en la que se creará el aparcamiento ya estuvo alquilada, entre 2011 y 2018, a la asociación de vecinos para su uso colectivo como lugar de esparcimiento y uso social, pero desistieron del alquiler por no poder mantener su uso, ha indicado la Delegación en un comunicado.

Una vez rubricado el contrato, el Ayuntamiento puede ya acondicionar la parcela para ponerla a disposición de los vecinos como aparcamiento gratuito, al igual que actuar en la edificación de 150 metros cuadrados para convertirla en centro vecinal.

Por otro lado, Casares ha destacado que ambas dotaciones van a contar "con mejores comunicaciones" gracias al acceso que la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria va a hacer un acceso a la misma desde la N-623 en el marco de las obras de mejora de las travesías de las carreteras nacionales que está desarrollando en la capital con una inversión de casi 12 millones de euros.