Adif invertirá casi un millón de euros para eliminar el paso a nivel de Orejo

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, y el alcalde de Marina de Cudeyo, Pedro Pérez, junto al paso a nivel de Orejo que va a eliminar Adif - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España, a través de Adif, invertirá casi un millón de euros para eliminar el paso a nivel de la localidad de Orejo, en el municipio de Marina de Cudeyo, concretamente en el punto kilométrico 0/969 de la línea de ancho métrico Liérganes-Orejo.

Las obras, que ya se han licitado, se desarrollarán el próximo año. Forman parte del Plan de Cercanías de Cantabria, que contempla inversiones por casi 1.600 millones de euros de las que ya se han movilizado el 94%, según el delegado del Gobierno en la comunidad, Pedro Casares, que ha visitado este miércoles la zona del paso a nivel de Orejo junto al alcalde de Marina de Cudeyo, Pedro Pérez.

Casares ha detallado que, a cierre de 2025, las inversiones ya ejecutadas y en ejecución ascienden a 724 millones de euros.

En cuanto a la eliminación del paso a nivel, ha ensalzado que se trata de una actuación "fundamental" para la seguridad de vehículos y peatones y que, además, "mejorará todo el entorno y la calidad de vida de los vecinos".

La solución adoptada por Adif -que trabaja en la eliminación de 17 pasos a nivel en Cantabria- consistirá en la ejecución de un paso inferior peatonal en el punto donde se ubica el actual paso a nivel y en la mejora del vial existente que conecta con el paso superior para vehículos ubicado a unos 500 metros.

De esta forma, una vez finalizadas ambas actuaciones se procederá a la clausura y levante del paso a nivel existente, se instalarán los cerramientos de seguridad necesarios y se derivará el tráfico rodado a este paso superior.

El delegado ha destacado que la eliminación de este paso a nivel se enmarca dentro de las obras de duplicación de la vía en la línea entre Astillero y Orejo, que suponen una inversión de 50 millones de euros.