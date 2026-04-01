Adif invierte 6,6 millones en la estabilización de taludes próximos a la vía entre Udalla y Treto

Imagen de la zona donde se realizará la actuación de estabilización de taludes entre Udalla y Treto, en la línea Santander-Bilbao La Concordia - ADIF

SANTANDER 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha adjudicado por 6,6 millones de euros el contrato para la estabilización de los taludes próximos a la vía en las trincheras situadas entre Treto (Bárcena de Cicero) y el apeadero de Udalla (Ampuero).

Concretamenre, la actuación se desarrollará entre los puntos kilométricos 573/510 y 585/200 de la línea Bilbao-Santander, en la red de ancho métrico de Cantabria.

El objetivo de esta actuación es reparar, asentar y conferir una protección permanente a las zonas que discurren en talud, de forma paralela a las vías, y que pueden verse afectadas por lluvias y otros factores climatológicos adversos, redundando así en la mejora de la fiabilidad y la calidad de las circulaciones ferroviarias, ha informado Adif en un comunicado.

Los trabajos comenzarán con la retirada de la malla existente para poder llevar a cabo el desbroce, desarbustado y, si fuera preciso, tala de árboles junto a la vía.

Además, se realizará el saneo de material y bloques potencialmente inestables y finalmente se ejecutarán las labores de protección de toda la zona mediante la colocación de mallas metálicas de triple torsión.

Adif ha destacado que ya ha invertido más de 8 millones en obras de mejora de la fiabilidad y protección de la plataforma de vía en la red de ancho métrico de Cantabria.

Actualmente están en marcha actuaciones de refuerzo y estabilidad de taludes en varios tramos de la línea Santander-Cabezón de la Sal, concretamente en la zona de Golbardo (Reocín) y en el trayecto entre Casar de Periedo y San Pedro de Rudagüera.