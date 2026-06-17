ADIF licita por 3 millones una nueva vía y la electrificación en la estación de Bezana en la línea Santander-Oviedo

Archivo - Tren de Cercanías de Cantabria en la estación de Renfe-Feve de Santander - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) ha licitado por 2,94 millones de euros los trabajos de ejecución de una nueva vía y la electrificación en la estación de Bezana de la línea Santander-Oviedo, según la información publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Las empresas interesadas en este contrato, de 11 meses de duración, pueden presentar sus ofertas hasta las 11.00 horas del 8 de septiembre.

La apertura de plicas de los sobres con las ofertas técnicas será el 10 de septiembre y las económicas el 15 de octubre.