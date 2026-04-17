Adif mejorará la protección de tres pasos a nivel en el Besaya con una inversión de 1,7 millones

Paso a nivel de San Felices de Buelna - ADIF

Ubicados en San Felices de Buelna y Los Corrales de Buelna SANTANDER 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Adif ha adjudicado por 1,72 millones de euros las actuaciones para la renovación de las instalaciones y la mejora de la protección de tres pasos a nivel de la línea Palencia-Santander, situados en los municipios de Los Corrales de Buelna y San Felices de Buelna, en la comarca cántabra del Besaya.

La actuación, que forma parte del Plan de Cercanías de Cantabria, incrementará la fiabilidad de esta línea y las condiciones de seguridad de las infraestructuras de transporte en estos municipios, tanto para el tráfico peatonal y viario como para el ferroviario, ha indicado el administrador ferroviario en un comunicado.

Los tres pasos sobre los que se actúa cuentan con protección clase A3 (señalización luminosa, acústica y semibarrera automática) que pasará a clase A4, gracias a la instalación de semibarreras dobles y sistemas de detección de obstáculos en la vía. Asimismo, en todos ellos se llevarán a cabo trabajos de renovación integral de sus instalaciones. Además, en uno de los pasos de Los Corrales de Buelna está prevista la dotación de un nuevo paso peatonal.

Por otro lado, se adecuarán las instalaciones ferroviarias de estos pasos a la nueva configuración de vías del entorno en Los Corrales de Buelna, de cara a la construcción de la nueva vía de apartado de 750 metros.