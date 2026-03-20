Adif suprimirá un paso a nivel en Hazas de Cesto, en la línea de ancho métrico Bilbao-Santander - ADIF

SANTANDER 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Adif ha licitado, por un importe de 1,84 millones de euros, las obras para la supresión de un paso a nivel situado en el municipio cántabro de Hazas de Cesto, de la línea de ancho métrico Bilbao-Santander.

La solución adoptada para la supresión de este paso a nivel, ubicado en el p.k. 562/332, consiste en la reordenación del tráfico rodado gracias a un vial de nueva creación y la construcción de un paso peatonal superior sobre la vía, ha informado el administrador ferroviario este viernes.

De esta forma, una vez que esté en servicio el nuevo vial de carretera se procederá a la clausura y levante del paso a nivel existente y a la renovación integral de la superestructura ferroviaria y de los accesos en ese punto de la vía.

Por último, se instalarán los cerramientos necesarios para garantizar la seguridad de las instalaciones.

Según Adif, la actuación incrementará la fiabilidad de la línea y las condiciones de seguridad de las infraestructuras de transporte para los peatones y los tráficos ferroviario y viario.