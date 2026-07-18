Adjudicada la construcción del nuevo Centro de Salud de Polanco por 9,7 millones de euros

Infografía del futuro Centro de Salud de Polanco - GOBIERNO DE CANTABRIA

POLANCO 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud del Gobierno de Cantabria ha adjudicado las obras de construcción del nuevo Centro de Salud de Polanco a la unión temporal de empresas (UTE) formada por SIECSA Construcción y Servicios junto a Serveo Servicios, SAU, por un importe total de 9.702.155 euros (IVA incluido) y un plazo máximo de ejecución de 24 meses.

Con la publicación de la resolución de adjudicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público, el Ejecutivo regional culmina una tramitación que permitirá iniciar una actuación estratégica para la atención sanitaria en la comarca, con un plazo máximo de ejecución de 24 meses.

Siempre que no se presente ningún recurso, la formalización del contrato podrá llevarse a cabo una vez transcurridos 15 días hábiles, plazo que comienza a computarse este lunes, 20 de julio.

Tras la firma del contrato, se formalizará el acta de comprobación de replanteo, trámite que deberá realizarse en el plazo máximo de un mes. A partir de ese momento comenzará a contabilizarse el periodo de ejecución de la obra.

En una nota de prensa, el consejero de Salud, César Pascual, ha valorado la adjudicación como "un paso definitivo para hacer realidad una infraestructura que Polanco lleva esperando demasiado tiempo" y ha puesto de relieve la dimensión real del proyecto, al insistir en que la actuación va "mucho más allá" de la ampliación inicialmente planteada.

"No estamos hablando de una simple ampliación, que era la idea inicial. Estamos hablando de un centro de salud completamente nuevo, adaptado a las necesidades actuales y preparado para la sanidad de las próximas décadas", ha afirmado.

"Este proyecto llevaba diez años apareciendo en los presupuestos sin pasar del papel. Ha tenido que llegar este Gobierno para convertir una promesa en una obra. Ese es nuestro compromiso: menos anuncios y más hechos, menos proyectos dibujados y más proyectos adjudicados; porque los ciudadanos no necesitan maquetas ni titulares, necesitan que las obras empiecen y las infraestructuras lleguen por fin a su municipio", ha añadido.

DOS FASES

La actuación se desarrollará en dos fases con el objetivo de compatibilizar la ejecución de las obras con la continuidad de la actividad asistencial.

La Fase I, correspondiente al nuevo edificio de ampliación, contará con un plazo máximo de ejecución de 18 meses. Esta etapa incluirá la habilitación provisional del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) y la puesta en marcha de las instalaciones temporales necesarias para garantizar el funcionamiento del centro durante los trabajos posteriores.

Posteriormente, la Fase II, centrada en la reforma y adecuación del edificio existente, contará con una duración prevista de seis meses.

Entre ambas fases se contempla un periodo de suspensión temporal de las obras hasta que se produzca la desocupación completa del inmueble actual y pueda disponerse de todos los espacios necesarios para ejecutar la segunda etapa de los trabajos.