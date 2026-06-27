Adjudicadas las obras para mejorar el abastecimiento de Tresviso, que empezarán en unas semanas

Media en Tresviso - GOBIERNO

SANTANDER, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las obras para mejorar el sistema de abastecimiento de agua en Tresviso han sido adjudicadas y arrancarán en unas semanas. Cuentan con un presupuesto de 48.399 euros y un plazo de ejecución de dos meses.

El objetivo de los trabajos es mejorar el funcionamiento de la red de abastecimiento y garantizar la calidad sanitaria del agua que llega a todos los vecinos.

El inicio de las obras ha sido anunciado este sábado por el consejero de Fomento y Medio Ambiente de Cantabria, Roberto Media, durante una visita a Tresviso, que en la actualidad se abastece mediante dos depósitos debido a las diferencias de cota del terreno.

Sin embargo, solo uno de ellos cuenta con un sistema automático de filtrado y cloración, por lo que el agua no recibe el mismo tratamiento en todo el núcleo urbano.

Para solucionar esta situación, el proyecto prevé unificar la captación de las aguas procedentes de los manantiales en el depósito principal, donde serán filtradas y cloradas, antes de ser impulsadas hasta el segundo depósito.

Además de reforzar la garantía sanitaria del abastecimiento, esta actuación permitirá simplificar el funcionamiento de la red y reducir los costes de mantenimiento del sistema.

El consejero ha realizado la visita institucional al municipio con motivo de la festividad de San Pedro. Acompañado por el teniente de alcalde, Óscar Clemente, ha asistido a la misa y a la posterior procesión, y ha compartido esta jornada con decenas de vecinos que han participado en la tradicional celebración, informa el Gobierno.

INAUGURACIÓN DE OTRAS ACTUACIONES

Además, Media ha supervisado varias actuaciones ejecutadas por su departamento en los últimos meses para mejorar distintas infraestructuras y servicios de Tresviso.

En concreto, ha visitado el albergue municipal en el que recientemente se han realizado trabajos para optimizar la seguridad y la eficiencia energética del inmueble. Ha sido gracias a la subvención autonómica de 12.582 euros que este Ayuntamiento ha recibido con cargo a la orden de subvenciones destinadas a entidades locales para la rehabilitación y mejora de sus edificios públicos.

Además, el consejero se ha referido también a la puesta en servicio de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Tresviso, una infraestructura que llevaba varios años fuera de funcionamiento. Los trabajos que han permitido recuperar esta instalación han contado con una inversión de 48.396 euros.

Por último, Media ha destacado que Tresviso ha recibido una subvención de 100.000 euros con cargo al Plan de Inversiones Municipales de la actual convocatoria, que financia el 100% de las actuaciones en este municipio y en Valle de Villaverde por su especial situación geográfica. El consejero ha destacado la rapidez con la que este Ayuntamiento ha tramitado la ayuda, al ser uno de los primeros en presentar y ejecutar el proyecto financiado. La actuación ha permitido crear nuevas plazas de aparcamiento en el centro de la localidad y acondicionar el vial de acceso.