Admite dos años de prisión por hacerse pasar por abogado y apropiarse de más de 2.000 euros

SANTANDER 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a dos años de prisión a un hombre que se hizo pasar por abogado y se apropió de 2.120 euros que un cliente le entregó por gestiones que no llegó a realizar.

En una audiencia preliminar celebrada este jueves en la Sección Tercera, las partes han alcanzado un acuerdo y el hombre ha reconocido los hechos y ha admitido ser autor de un delito continuado de estafa.

También ha sido condenada por un delito continuado leve de estafa una mujer que era cotitular de la cuenta en la que el acusado recibió parte de los pagos. En su caso, la pena es de 180 euros de multa.

Además, en concepto de responsabilidad civil, el condenado deberá indemnizar al hombre al que engañó con 1.970 euros, y con otros 150 euros junto con la otra condenada.

Según se recoge en el escrito del Ministerio Fiscal y que se llevarán a sentencia, "con ánimo de obtener un beneficio económico ilícito", el acusado "aparentó" ser un abogado en ejercicio, ofreciendo sus servicios en una página web de anuncios.

Así, un hombre contactó con él para que realizase en su nombre gestiones para impedir su entrada en prisión, ya que había sido condenado a siete meses de privación de libertad.

El acusado "le convenció de que realmente ejercía como abogado y de que estaba realizando los trámites a efectos de impedir su entrada en prisión, y le requirió para el pago de determinadas cantidades por gestiones que en realidad no se llevaron a cabo".

De esta forma, la víctima ingresó 1.970 euros en una cuenta titularidad del acusado, y otros 150 euros en otra cuenta titularidad de los dos acusados.