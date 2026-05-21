Admite tocamientos a una joven y acepta año y medio de prisión

Archivo - El Palacio de la Justicia de Cantabria - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado este jueves a un año y medio de prisión a un hombre por agredir sexualmente a una joven, a la que llevó a un descampado y realizó tocamientos en contra de su voluntad.

En una vista celebrada ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial para formalizar el acuerdo al que habían llegado todas las partes, el acusado ha reconocido ser autor de un delito de agresión sexual, otro leve de lesiones y uno de apropiación indebida, ya que se quedó con las pertenencias que la mujer dejó en su coche.

Además de la pena de prisión, se le ha impuesto una multa de 600 euros, una medida de libertad vigilada de dos años de duración, se le ha prohibido acercarse y comunicar con la mujer durante tres años y se le ha inhabilitado para trabajar con menores durante tres años y ocho meses.

En concepto de responsabilidad civil, el condenado ya ha indemnizado a la mujer en 2.210 euros por los daños físicos y morales, y en 639 euros por el valor de las pertenencias que se apropió.

Según los hechos del escrito de acusación que se llevarán a sentencia, el hombre recogió a la mujer en su vivienda y la condujo en coche a un descampado. Entonces, ella le pidió que le llevara a casa, pero él la obligó a salir del coche agarrándola de un pie y un brazo.

Una vez la sacó del vehículo, "con idea de satisfacer sus deseos sexuales, la tiró al suelo, la agarró de la cabeza y le dio besos por la zona del cuello y el pecho".

También le realizó tocamientos por encima de la ropa, hasta que la mujer consiguió zafarse y abandonar el lugar a la carrera. La víctima se acercó a una vivienda para pedir auxilio, mientras él la seguía con el vehículo.

La mujer le pidió que le devolviera el bolso y el móvil que se había dejado dentro del coche, pero el acusado, "actuando con ánimo de ilícito enriquecimiento", se negó.

A consecuencia de los hechos, ella sufrió contusiones en cara, hombro y antebrazo.