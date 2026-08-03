Admitido el recurso de la AAVV Pombo-Cañadío contra las licencias al McDonald's de Puertochico

Archivo - Imagen de archivo de centenares de santanderinos manifiestándose contra el McDonald's de Puertochico.-ARCHIVO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Santander ha admitido a trámite el recurso interpuesto por la Asociación de Vecinos Pombo-Cañadío-Ensanche contra la concesión por parte del Ayuntamiento de las licencias de obra y actividad para la instalación de un McDonald's en el Mercado y la Plaza de Puertochico.

En un comunicado difundido tras la notificación, consultada por Europa Press, la asociación ha valorado este lunes que esta decisión supone "un paso más en la defensa del interés general", después de que el Consistorio desestimara las alegaciones presentadas por el colectivo durante la tramitación de ambos expedientes, "sin aportar aclaraciones suficientes ni promover la subsanación de las deficiencias señaladas".

Desde la entidad han indicado que "la cuestión nunca ha sido si el Ayuntamiento podía o no impedir de forma arbitraria la implantación de McDonald's", sino que, "tratándose de un espacio público tan singular como el Mercado de Puertochico y el entorno del Centro Cultural Doctor Madrazo, sujeto a una concesión administrativa y a una normativa específica, el Ayuntamiento tenía la obligación de verificar con el máximo rigor que la operación proyectada y las licencias concedidas se ajustaban plenamente a la legalidad".

Y es que desde la asociación de vecinos han incidido que "desde el primer momento" advirtieron que el proyecto presentaba elementos sustanciales que "podrían vulnerar diferentes aspectos de la normativa vigente".

Entre ellos, "posibles incumplimientos" de la Ordenanza Municipal de Mercados, deficiencias relacionadas con la salida de humos, cuestiones acústicas, aspectos vinculados a la protección contra incendios o las condiciones de las salidas de emergencia.

"Pese a la relevancia de estas cuestiones", las alegaciones que presentó el colectivo fueron rechazadas "sin que se ofreciera una respuesta técnica suficiente que aclarase o resolviese las dudas planteadas", ha insistido.

DEFENSA DEL INTERÉS GENERAL

Por otra parte, la Asociación de Vecinos Pombo-Cañadío-Ensanche ha agradecido a quienes han colaborado para hacer frente a los costes económicos que supone el procedimiento judicial y ha afirmado que con los recursos obtenidos no solo se defienden los derechos de los vecinos más directamente afectados, sino también "el interés general de la ciudad, la correcta aplicación de la normativa urbanística y de seguridad", así como la preservación de "un espacio de especial valor patrimonial, social y comercial para Santander".

Además, ha subrayado que también se defiende el comercio local, el tejido económico de proximidad y un modelo de ciudad que "proteja y fortalezca" la actividad local frente a decisiones que "puedan desvirtuar espacios tan singulares".