La AEMET desactiva los avisos por lluvias y tormentas previstos en Cantabria - REDES SOCIALES AEMET

SANTANDER 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha desactivado los avisos por lluvias y tormentas previstos para este domingo en Liébana y en la Cantabria del Ebro.

Esta cancelación se debe a un cambio en el pronóstico de los modelos numéricos, según explica su delegación en la comunidad en un mensaje en 'X'.

En concreto, el nivel de alerta decretado era el amarillo (peligro bajo) para la franja horaria de 15.00 a 22.00 horas.