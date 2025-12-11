La Aemet espera un invierno más cálido de lo normal en Cantabria aunque prevé nevadas "importantes" la próxima semana

Archivo - Picos de Europa - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera un invierno entre 0,5 y 1 grado más cálido de lo normal en Cantabria, mientras que sobre las precipitaciones "hay más incertidumbre", pero lo más probable es que se sitúen en los valores normales para esta época del año respecto a la serie histórica de referencia (1991-2020).

Sin embargo, la semana que viene se esperan nevadas "importantes", que podrían tener continuidad a final de mes.

Así lo ha anunciado el delegado territorial de la AEMET en Cantabria, Sergio Fernández, durante la rueda de prensa trimestral con motivo de la entrada del invierno meteorológico, que se corresponde con los meses de diciembre, enero y febrero.

Para esta semana, mañana viernes se prevén precipitaciones débiles y dispersas, sobre todo en el sur y oeste de la región; y el fin de semana registrará tiempo estable con cielo nuboso o despejado. En las temperaturas, puede haber heladas en el interior, principalmente en Campoo y Valderredible, pero serán agradables, en torno a los 16 grados, unos valores superiores a los habituales para la época del año.

OTOÑO CÁLIDO Y SECO

Por otro lado, la Delegación Territorial de Aemet en Cantabria ha hecho balance de los resultados del otoño meteorológico -septiembre, octubre y noviembre-, que ha sido muy cálido (+0,6 grados centígrados más que la serie histórica) y seco (un 85 por ciento de las lluvias esperadas, con 312,4 litros por metro cuadrado -mm-).

En cuanto a las temperaturas, septiembre fue normal (+0,1 grado centígrado) y octubre (+1,2ºC) y noviembre (+0,7ºC) fueron cálidos.

Mientras tanto, en el apartado de precipitaciones, septiembre fue húmedo (un 106% de las lluvias, en comparación a la serie histórica), octubre fue muy seco (un 33%, con 39,4 mm) y noviembre húmedo (un 111%, con 191,1 mm).

En cuanto a la insolación, la región registró más horas de sol que las esperadas gracias al superávit de septiembre y octubre y a pesar de la caída de noviembre.

Por otro lado, los vientos fueron de componente sur y de sur-suroeste. Por su parte, las descargas eléctricas alcanzaron el millar, y la mayoría se concentraron en el mes de septiembre (934), concretamente destacaron los días 19 y 20.

Respecto al otoño de 2024, ha habido una disminución de las temperaturas, pero se han producido menos precipitaciones.

Hasta el momento, durante 2025 a nivel térmico solo se ha registrado un mes frío (marzo) y dos meses normales (mayo y septiembre), ya que la mayoría han sido cálidos, con el destacado de junio, que fue extremadamente cálido.