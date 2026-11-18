Archivo - El director de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA), Alberto Gago Fernández, durante una entrevista para Europa Press. - M. Dylan - Europa Press - Archivo

SANTANDER 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA) ha organizado este jueves en Santander tres encuentros abiertos a la ciudadanía para explicar nociones básicas sobre IA.

En un comunicado, la Delegación del Gobierno en Cantabria ha subrayado que el objetivo de estos cursos es acercar esta herramienta tecnológica a la población y recabar sus opiniones.

"No es un acto enfocado a personas que tengan conocimientos de IA sino al público general y al sector empresarial de la ciudad. El objetivo es realizar una charla en la que se explican conceptos básicos sobre IA pero también queremos generar debate, que la gente opine sobre ella y nos cuente sus dudas, inquietudes y preocupaciones sobre esta tecnología", ha dicho la AESIA.

El Laboratorio organizará en este caso tres sesiones enfocadas al sector empresarial, a estudiantes y docentes y a la sociedad en general.

Las opiniones que se recojan en estas actividades serán incorporadas a los informes y documentos de análisis que elabora desde Laboratorio de Ideas, y servirán para hacer propuestas de políticas públicas Y, de mejoras legislativas o sociales para que la IA esté al servicio de las personas.

Las citas serán de 11.00 a 12.30 horas, en la Universidad de Cantabria para la comunidad docente y estudiantes; de 13.00 a 14.30 horas, en el Colegio de Abogados de Santander, enfocado al sector empresarial y a los interlocutores sociales, y de 18.00 a 19.30 horas, en la Escuela Universitaria de Turismo Altamira para toda la ciudadanía.

EL LABORATORIO DE IDEAS

El Laboratorio de Ideas en IA es un espacio de análisis y debate que nace dentro de la AESIA para anticiparse a los impactos de la inteligencia artificial en la sociedad.

Está formado por una veintena de expertos españoles de reconocido prestigio tanto nacional como internacional. Son referentes al más alto nivel en campos como la IA, tecnología, derecho, educación, filosofía, igualdad, relaciones laborales y derechos humanos, entre otros.

Los integrantes del Laboratorio de Ideas trabajan de forma altruista para fomentar la investigación, la innovación y el debate sobre el desarrollo y uso responsable de la IA.

Su objetivo es anticipar, analizar y evaluar los impactos de la IA para promover un uso confiable y ético de la misma.

Los resultados de este trabajo tendrán efectos y consecuencias positivas para las personas, ya que se traducirán en acciones concretas como la propuesta de políticas públicas que apoyen el desarrollo de una IA responsable y al servicio de las personas.