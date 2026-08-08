Afectados por los derribo en Argoños piden concreción en el plan de actuaciones que presentará el Gobierno

Reunión del consejero Media con los afectados por las sentencias de derribos en Argoños - GOBIERNO DE CANTABRIA

ARGOÑOS, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos afectados por las sentencias de derribo en Argoños han reclamado concreción y plazos cortos en el plan de actuaciones que el Gobierno de Cantabria presentará en otoño para los cuatro municipios afectados (Argoños, Piélagos, Escalante y Arnuero) con el fin de evitar que con el cambio de legislatura se tenga que "empezar de cero con los convenios".

"Tenemos buena música pero nos falta la letra", ha manifestado en declaraciones a Europa Press el presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), Antonio Vilela, en relación al contenido del documento que el Ejecutivo elaborará según avanzó esta semana el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media.

Vilela, que ha valorado "las buenas intenciones" del Gobierno, espera que dicho plan aparezca con "luz y taquígrafos" y que no pase "lo de siempre".

"Llevamos 25 años con este problema y no hemos conocido ningún consejero que haya repetido en el cargo. No queremos que acabe esta legislatura y nos encontremos otra vez con tener que explicar todos los temas", ha dicho porque los vecinos "están muy cansados y muchos se han quedado por el camino".

Además, el presidente de AMA ha exigido que el plan incluya plazos cortos para que los afectados puedan disfrutar cuanto antes de las viviendas de sustitución o de la indemnización.

Todo ello después de que en la mañana de este sábado haya tenido lugar una reunión entre el consejero y los afectados en Argoños, en la que también ha estado presente el alcalde, Juan José Barruetabeña.

En el encuentro, en el que se han citado más de 200 personas, Media les ha reiterado personalmente el compromiso del Gobierno cántabro en dar una solución definitiva al problema de los derribos antes de que finalice esta legislatura, que concluye en mayo de 2027.

Les ha trasladado que ni el Ejecutivo ni el Ayuntamiento van a recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que anula el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio --por la que se tendrán que derriban 134 viviendas que estaban pendientes de legalización-- y ha reafirmado la voluntad de "seguir avanzando" en la búsqueda de soluciones para los afectados.

En cuanto al plan de actuaciones, ha indicado que próximamente se presentará el calendario modificado en los cuatro municipios afectados en el que se recogerán los plazos previstos, las actuaciones a desarrollar y el estado de cada uno de los proyectos, con el objetivo de ofrecer a los afectados "una planificación clara y detallada que aporte certidumbre sobre el proceso y el camino hacia la resolución definitiva de una situación que se arrastra desde hace casi tres décadas", ha dicho el titular de Fomento.

En este sentido, ha asegurado que su departamento activará "de inmediato" los convenios para que los afectados tras esta resolución judicial puedan elegir entre una vivienda de sustitución o una indemnización económica.

Media también ha informado a los asistentes de la reciente aprobación por parte del Consejo de Gobierno de un convenio marco de colaboración con el Ayuntamiento que permitirá prestar asistencia técnica, jurídica y económica para facilitar la ejecución de aquellas sentencias cuya responsabilidad corresponda exclusivamente al ámbito municipal.

Igualmente, ha recordado que el Gobierno ya ha adquirido una parcela en Argoños para el desarrollo de nuevas viviendas de sustitución y que la Consejería sacará a licitación un concurso público para la adquisición de nuevos terrenos que permitan atender las necesidades derivadas de la ejecución de todas las sentencias.

"El Gobierno de María José Sáenz de Buruaga ha venido para no seguir haciendo lo que hacían los demás, y seguir alargando esto en el tiempo. Vamos a solucionarlo. Para cuando llegue mayo todo el mundo va a saber cuál va a ser su futuro, y en cuanto se vayan construyendo las viviendas de sustitución, se irán entregando a los afectados. Creo que en un plazo razonable, podremos dar por finiquitado un asunto que ya dura demasiados años", ha afirmado el consejero.

SITUACIÓN ACTUAL

Según ha indicado el Gobierno en nota de prensa, Media ha detallado a los presentes la situación actual en cada uno de los municipios afectados.

De este modo, en Argoños, en la urbanización La Llana II ya se han entregado dos de las tres viviendas de sustitución y la tercera se dará próximamente, mientras continúa la tramitación de la indemnización solicitada por otro de los propietarios afectados.

Además, el proyecto para la construcción de otras seis viviendas de sustitución ya se encuentra adjudicado y el objetivo es que las obras puedan iniciarse antes de finalizar este año.

En La Llana I, donde existen 89 viviendas afectadas, el Gobierno ha contratado ya la tasación de todos los inmuebles. Una vez finalizadas las valoraciones, los propietarios podrán comunicar si optan por una indemnización económica o por una vivienda de sustitución.

Por su parte, en la urbanización Pueblo del Mar, once propietarios han solicitado una vivienda de sustitución y otros tres han optado por una indemnización económica.

Según ha matizado el consejero, el Ejecutivo continuará ahora recopilando la información necesaria para determinar las necesidades definitivas derivadas de la ejecución de la sentencia.

Por su parte, en Arnuero, las viviendas de sustitución ya están terminadas y se encuentran en la fase final de tramitación para su entrega a los propietarios, lo que permitirá resolver definitivamente la situación de este municipio.

Además toda la tramitación que debía cumplimentar el ayuntamiento, ya está finalizada. Se está a espera de los trámites del catastro y el registro.

En Escalante, las obras de las quince viviendas de sustitución avanzan conforme a los plazos previstos. Asimismo, el Ejecutivo ha adquirido una parcela anexa destinada a la construcción de los aparcamientos vinculados a esta promoción residencial y trabaja actualmente en la adaptación del proyecto.

Finalmente, en Piélagos continúan los trabajos para avanzar en la tramitación del PGOU, una herramienta que considera "fundamental" para facilitar una solución urbanística a una parte significativa de las viviendas afectadas por sentencias de derribo en este municipio.