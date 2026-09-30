Afectados de Hermanos Calderón trasladan a IU en el Congreso una propuesta legislativa para frenar la especulación - AFECTADOS HERMANOS CALDERÓN

SANTANDER 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Representantes de los afectados de las viviendas de Hermanos Calderón, junto a los de otras promociones adquiridas por "fondos buitre", han mantenido este lunes una reunión en el Congreso de los Diputados con representantes de Izquierda Unida para trasladar una propuesta legislativa destinada a proteger a las familias que residen desde hace años en viviendas que inicialmente eran de alquiler asequible.

La reunión, auspiciada por el coordinador autonómico de IU y candidato a la Presidencia de Cantabria, Israel Ruiz Salmón, ha contado con la participación de los diputados de IU en el Congreso, Enrique Santiago y Toni Valero, y de la responsable federal de Vivienda de la formación, Carolina Cordero.

Según han informado los afectados de Hermanos Calderón en un comunicado, durante la reunión se abordaron distintas vías de actuación, concretadas en cuatro compromisos fundamentales.

Así, la Plataforma de Hermanos Calderón trasladó una propuesta de articulado legislativo destinada a establecer un régimen especial de protección para los arrendatarios de viviendas que anteriormente formaban parte de promociones de alquiler social o asequible y que hayan sido adquiridas por debajo de su valor de mercado por fondos de inversión constituidos específicamente para realizar estas operaciones.

La iniciativa contempla garantizar la continuidad indefinida de los arrendamientos mientras los residentes cumplan sus obligaciones contractuales, impidiendo que estas viviendas pierdan su finalidad social por el mero vencimiento de los contratos.

En relación con los dos reales decretos-leyes aprobados por el Consejo de Ministros y cuya convalidación está prevista para este viernes, los representantes de IU manifestaron que estas iniciativas no cierran las posibilidades de intervención legislativa y se comprometieron a trabajar para impulsar la propuesta de los afectados, que comparten, han indicado los afectados.

Desde la Plataforma consideran que esta previsión, además de proteger a las familias actualmente afectadas, tendría un "importante efecto disuasorio" frente a futuras operaciones especulativas.

Su carácter específico, limitado a fondos constituidos expresamente para adquirir estas promociones por debajo de su valor de mercado, podría facilitar un consenso parlamentario amplio, incluso entre aquellos grupos más reticentes a establecer limitaciones generales sobre el mercado del alquiler, han opinado.

En segundo lugar, se acordó promover contactos con Casa 47 para explorar fórmulas de negociación y colaboración con comunidades autónomas y ayuntamientos que permitan la adquisición pública de estas promociones y su recuperación para el parque de alquiler asequible.

La Plataforma ha insistido en que existen "alternativas reales para evitar la expulsión de las familias" y que la colaboración entre administraciones "puede resultar decisiva para devolver a estas viviendas la función social para la que fueron construidas".

En tercer lugar, los representantes de Izquierda Unida se comprometieron a impulsar la comparecencia de los afectados ante la Comisión de Vivienda del Congreso para que puedan trasladar directamente a los distintos grupos parlamentarios su situación, explicar las consecuencias de estas operaciones inmobiliarias y reclamar medidas concretas de protección, han indicado los afectados.

Finalmente, también se comprometieron a facilitar contactos con otros diputados y representantes parlamentarios, con el propósito de ampliar el conocimiento de esta problemática y recabar apoyos para las iniciativas planteadas, han trasladado.

La actividad institucional de la Plataforma continuará este viernes con una reunión con el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, a quien trasladarán la misma propuesta legislativa, junto con otras reivindicaciones relacionadas con la situación de las familias de Hermanos Calderón.

Asimismo, se han abierto contactos con Podemos a nivel nacional para mantener una próxima reunión y ampliar los apoyos a esta iniciativa.

La Plataforma ha valorado positivamente el encuentro y subrayado que el objetivo es conseguir "el máximo consenso político posible" para que esta protección legislativa pueda articularse cuanto antes. "Una medida que permitiría garantizar la continuidad de miles de familias en sus hogares y evitar que viviendas concebidas para cumplir una finalidad social terminen convertidas en instrumentos de especulación inmobiliaria", ha concluido.