Los aficionados del Barça arropan al equipo a su llegada a Santander

El jugador del Barça Lamine Yamal a su llegada al Hotel Real. - Juanma Serrano - Europa Press

SANTANDER, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los aficionados del Fútbol Club Barcelona han arropado a su equipo a su llegada a Santander para enfrentarse al Racing en octavos de Copa, duelo en el que están convocados todos sus titulares, entre ellos Lamine Yamal.

Los jugadores del Barça han aterrizado este mediodía en el aeropuerto Seve Ballesteros, donde han sido recibidos por centenares de seguidores, a los que algún jugador se ha acercado para saludar y firmar autógrafos.

Posteriormente, se han trasladado hasta el Hotel Real, donde permanecerán alojados hasta el momento del duelo, que se disputará a las 21.00 horas en los Campos de Sport del Sardinero, si bien se prevé que lleguen al estadio en autobús sobre las 19.30 horas.

Medio centenar de aficionados, la mayoría culés pero también algún racinguista, se han desplazado hasta la puerta del recinto del Hotel Real para ver al equipo, donde han exhibido camisetas blaugranas y vitoreado a los jugadores, si bien solo han podido ver al autobús entrar en la finca, para lo que el vehículo ha tenido que realizar varias maniobras.

La prensa sí ha podido acceder al interior del recinto del hotel, donde a las puertas del establecimiento ha sido testigo de la llegada de las autoridades del club y de los jugadores.

Así, de un primer vehículo han salido el presidente del Barça, Joan Laporta, y seguidamente el vicepresidente, Rafael Yuste, que ha saludado a las cámaras.

A continuación, ha hecho su entrada el autobús del que se han ido bajando el cuerpo técnico y los jugadores para entrar al hotel, donde alguno ha saludado con la mano aunque no han hecho declaraciones.

Varios de ellos iban con cascos y otros abrigados con capucha por el fuerte viento que azota la ciudad cántabra, entre ellos Lamine Yamal, que ha sido aclamado desde un balcón del hotel.

Y es que el entrenador del Barça, Hansi Flick, ha llamado para este encuentro a todos los jugadores disponibles del primer equipo. Las únicas ausencias son las de los lesionados Gavi y Andreas Christensen y la del sancionado Frenkie de Jong.

Así pues, el equipo ha viajado a Santander con Ter Stegen, Szczesny, Joan Garcia; Cancelo, Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Kounde, Eric Garcia; Pedri, Fermín, Casadó, Olmo, Bernal, Tommy, Roony, Ferran, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha y Rashford.