Los aficionados del Racing se vuelcan con su equipo en la vuelta del Barça a Santander - RRC

SANTANDER, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Real Racing Club recibe este jueves, a las 21.00 horas, al Fútbol Club Barcelona en los Campos de Sport de El Sardinero con motivo de los octavos de final de la Copa del Rey, cuando están a punto de cumplirse 13 años de su última visita, celebrada el 11 de marzo de 2012, y con las entradas agotadas sin llegar a salir a la venta para el público general.

Los socios del club cántabro, que tuvieron que pasar por caja y podían adquirir una entrada de acompañante, acabaron con las entradas el pasado jueves, una semana antes de la disputa del partido, al que acudirán más de 400 aficionados del Barça.

En este sentido, el Racing ha solicitado a los asistentes que todos aquellos que tengan la entrada en formato digital acudan con ella previamente descargada en el teléfono móvil.

Por otro lado, más de 230 efectivos conformarán el dispositivo de seguridad que rodea al partido, que se centrará en tres zonas: el Aeropuerto Seve Ballesteros, por donde llegará el equipo visitante; el Hotel Real, donde se alojará el Barça hasta la hora del encuentro; y el estadio y sus inmediaciones.

El dispositivo arrancará a primera hora de la mañana de cara a la llegada de Barça a las 12.00 horas al aeropuerto Seve Ballesteros-Santander, continuará en el hotel y concluirá en los Campos de Sport, donde está previsto que llegue el Fútbol Club Barcelona sobre las 19.00 horas y después el Racing.

En este sentido, los seguidores verdiblancos recibirán al autobús de su equipo hora y media antes del encuentro, convocados por la Asociación de Peñas Racinguistas (APR).

Después del duelo, para atender al club catalán, se ha ampliado el horario operativo del aeropuerto hasta las 1.30 horas para garantizar que pueda regresar en caso de que haya prórroga o incluso penaltis.

JOSÉ ALBERTO CREE QUE PUEDE SUPERAR LA ELIMINATORIA

En el apartado deportivo, el entrenador del Racing, José Alberto López, cree que su equipo puede superar la eliminatoria: "Estoy súper tranquilo". Además, ha llamado a los suyos a "disfrutar del momento en el que estamos, mirar hacia adelante y no tener miedo"

El técnico del equipo verdiblanco cree que si el equipo está a su "mejor nivel", puede superar la eliminatoria. "Estoy durmiendo más profundo que nunca, estoy súper tranquilo, con la ilusión de jugar contra el Barça", ha manifestado sobre este partido que ha generado una "gran expectación", ha dicho

José Alberto ha convocado a todos los jugadores disponibles, entre los que se encuentran varios componentes del filial. Se trata de Ezkieta, Laro, Mantilla, Mario García, Manu Hernando, Castro, Íñigo, Guliashvili, Aldasoro, Arana, Vicente, Andrés, Maguette, Sangalli, Facu, Michelín, Canales, Puerta, Suleiman, Pablo Ramón, Damián, Manex Lozano, Salinas, Sergio Martínez y Diego Fuentes.

FLICK APUESTA POR IGUALAR LA INTENSIDAD

Por su parte, el entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha avisado de la exigencia del cruce y ha señalado la necesidad de igualar la intensidad del Racing en los Campos de Sport, un estadio "especialmente exigente", ha dicho. Además, ha subrayado que su equipo deberá afrontar el partido "listos desde el principio" en un escenario donde "toda la emoción, la energía en el estadio contra nosotros será algo normal".

El técnico alemán ha advertido del nivel mostrado por el conjunto cántabro, líder de LaLiga Hypermotion, en rondas anteriores y ha reclamado la mejor versión de su equipo. "El Racing querrá ganarnos, como ya hizo contra el Villarreal, que es tercero en la Liga. Hay que jugar nuestro mejor fútbol, jugar como Barça y darlo todo para ganar este partido", ha indicado.

En el apartado deportivo, ha abierto la puerta a que juegue el portero Joan García, que podría ser titular también en Santander, y el lateral João Cancelo, que "puede jugar algunos minutos, lo tenemos en la cabeza", ha dicho.