Aficionados y criadores de pastor alemán se dan cita el día 13 en una exposición monográfica en Astillero

Cartel de la actividad organizada por el Real Club Español del Perro Pastor Alemán (RCEPPA) - AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

El Real Club Español organiza esta actividad en la que un juez evaluará a los animales

SANTANDER, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegación de Cantabria del Real Club Español del Perro Pastor Alemán (RCEPPA) ha organizado para el sábado 13 de septiembre una exposición monográfica en La Cantábrica de Astillero que reunirá a criadores y aficionados de toda la región.

La actividad comenzará a partir de las 10.00 horas, en un formato que combina la valoración técnica de los animales con la vertiente divulgativa para el público que se acerque a presenciar el evento.

De este modo, la jornada estará abierta al público general en un entorno accesible y familiar, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Contará con la participación del juez especialista Rafael Ortiz, que evaluará a los ejemplares conforme a los criterios establecidos por la organización.

El concejal de Bienestar Animal, Óscar Osorio, ha subrayado que "desde el Ayuntamiento entendemos la convivencia con los animales como una parte esencial de la vida en el municipio, y por ello apoyamos actividades que fomenten el respeto y el conocimiento en torno a ellos".