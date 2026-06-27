La Agencia de Seguridad y Emergencias de Cantabria saldrá a información pública en julio

Urrutia en el acto de la asociación Haz de Lictores - GOBIERNO

SANTANDER, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La futura Agencia de Seguridad y Emergencias de Cantabria (ASECAN), que permitirá la integración de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del 061 en la Sala del 112, saldrá a información pública en julio.

Lo ha anunciado este sábado la consejera de Presidencia y Seguridad, Isabel Urrutia, durante su intervención en la entrega de condecoraciones de la asociación Haz de Lictores, creada en 2025 y que agrupa a miembros de las fuerzas de seguridad y de los servicios de emergencias, y que ha distinguido a la Sala del 112 y a efectivos de emergencias autonómicos.

"Nuestra obligación como poderes públicos es implantar las mejores herramientas para conseguir una Cantabria segura", ha afirmado la consejera, que también se ha referido al nuevo contrato del helicóptero medicalizado, que reduce los tiempos de respuesta al sustituir las guardias localizadas por guardias presenciales.

En su discurso en el acto, celebrado en el pabellón polideportivo de Soto de la Marina, Urrutia ha reconocido el trabajo "esencial y callado" que desarrollan los cuerpos de seguridad de la región. "Sin vosotros, sin vuestro esfuerzo y dedicación, Cantabria no sería lo que es hoy y no tendría la seguridad, la libertad y la calidad de vida de las que todos disfrutamos día a día", ha valorado.

La consejera ha felicitado a todos los premiados, entre los que se encontraba Álvaro Fernández, fallecido policía local de Santa Cruz de Bezana, que ha recibido, a título póstumo, la Gran Cruz de Oro de la asociación -en su nombre, ha recogido la distinción su hijo Adriel-.

También han sido premiados el Centro de Atención de Emergencias 112 Cantabria; la directora general de Seguridad y Protección Ciudadana, Mónica Escobedo; el rescatador Javier Allende y el jefe de la Sección Forestal 2 y gestor de la base aérea de incendios forestales, Francisco Javier Manrique.

Urrutia se ha mostrado "orgullosa" de la labor de todos ellos y, en especial, de la Sala del 112, en un año "difícil", marcado por la tragedia de El Bocal, en la que el pasado 3 de marzo fallecieron seis jóvenes estudiantes al colapsar una pasarela de madera y caer al mar.

"Este reconocimiento es el reconocimiento de la sociedad de Cantabria a vuestro gran trabajo, a vuestra profesionalidad, y llega en el mejor momento para daros aliento y para reconoceros vuestra grandísima labor detrás de una línea de teléfono que muchas veces es motivo de salvación", ha dicho Urrutia a Fernando Arroyo, jefe de sala del Centro de Emergencias 112, encargado de recibir el premio.

UN GRAN EQUIPO.

La consejera ha felicitado, igualmente, el resto de profesionales distinguidos --fundamentalmente, efectivos de Policía Nacional, Guardia Civil, policías locales, fuerzas armadas y asociaciones de voluntarios-- por su contribución a hacer de Cantabria una "tierra mejor y una tierra de primera". "Juntos formamos un gran equipo", ha añadido.

Finalmente, ha agradecido a Haz de Lictores su labor y su empeño por visibilizar el papel de estos profesionales en un día, además, muy señalado en el calendario, el Día de las Víctimas del Terrorismo.

También han asistido al acto el concejal de Seguridad de Santa Cruz de Bezana, Pedro Izquierdo, quien ha entregado el estandarte al Ayuntamiento de Piélagos, que acogerá la próxima edición de este acto, y el presidente de la asociación, Lorenzo Barez. Además de la entrega de distinciones, también ha habido una ofrenda floral en homenaje a los caídos.