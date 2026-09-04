Agentes del Medio Natural de Cantabria trabajan en la extinción de un incendio en Quintanas de Hormiguera

Archivo - El Gobierno refuerza la capacitación de sus agentes para investigar el origen de los incendios forestales - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Medio Natural del Gobierno de Cantabria se encuentran trabajando en la extinción de un incendio en el entorno de Quintanas de Hormiguera (Palencia), en el límite con Cantabria.

Según ha informado el Gobierno de Cantabria, el incendio, que se ha iniciado al mediodía provocado por un arco de la línea eléctrica, está activo y está requiriendo de la intervención de medios del Operativo de Cantabria, autonómicos de la Junta de Castilla y León, así como un avión anfibio del MITECO.

En concreto, en su extinción están trabajando por parte de Cantabria: tres Agentes del Medio Natural; seis brigadas terrestres con seis autobombas ligeras y tres autobombas pesadas, y una dotación de bomberos del Parque de Reinosa.

Por parte del operativo de la Junta de Castilla y León están un técnico, tres Agentes del Medio Natural, dos bulldozer, dos brigadas helitransportadas con sus respectivos medios aéreos y 3 autobombas.

El Ejecutivo cántabro ha destacado la "complejidad" de la zona afectada, ya que está dominada por masas de robledal y, en estos momentos, hay bastante viento en la zona.

Las previsiones son que las rachas de viento rolen a componente norte al atardecer, por lo que se espera que facilite las labores de extinción.

Para este sábado, y en tanto no cambien las condiciones meteorológicas y se produzca una disminución de los índices de peligro por incendio forestal, se mantendrá la totalidad de los medios del Operativo de la región con todas las comarcas forestales activadas en Nivel 2, así como la restricción de todo tipo de quemas.

Por otra parte, el Ejecutivo también ha informado de que este viernes dos brigadas terrestres con autobomba han extinguido un incendio en Castillo-Pedroso, que ha afectado a media hectárea de matorral.