Agentes Medioambientales de Cantabria piden una veda temporal del salmón en 2027

Archivo - Un pescador de salmón - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTANDER 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Cantabria (APAMC) considera necesario revisar la gestión de la pesca del salmón atlántico (Salmo salar) ante el "acusado descenso "de las capturas registrado en los últimos años, que en 2026 han alcanzado "mínimos históricos", con tan solo tres ejemplares capturados, y ha pedido una veda temporal en 2027.

Tras realizar una encuesta entre sus asociados y consultar al resto del colectivo de agentes del medio natural, la APAMC afirma haber constatado "un amplio respaldo" a establecer, al menos, una veda temporal del salmón, ante la "preocupante situación de la especie", ha informado este lunes en un comunicado.

Si bien el colectivo no considera que la pesca recreativa tradicional sea uno de los principales problemas que afectan al salmón atlántico, la APAMC entiende que "no resulta sostenible ni está justificado seguir extrayendo los escasos ejemplares que consiguen remontar nuestros ríos, especialmente en el contexto actual de declive de la especie".

Por ello, la APAMC solicita a la Administración autonómica que valore la implantación de una veda temporal durante la temporada de 2027, sin descartar medidas "más restrictivas que permitan garantizar la conservación y recuperación de las poblaciones salmoneras", en la línea de otras comunidades como Galicia (que ha prohibido la pesca este año) y Asturias (que ha aprobado una veda total para 2027).

"Estas decisiones ponen de manifiesto la necesidad de abordar la conservación de la especie de manera coordinada en la cornisa cantábrica. La situación actual requiere decisiones firmes y responsables que prioricen la conservación del salmón atlántico y aseguren el futuro de esta especie emblemática en los ríos de Cantabria", ha concluido.