Los agentes de la oposición unificada de policías locales de Cantabria se formarán en Ávila

Miembros de la Dirección General de Seguridad y Protección Ciudadana del Ejecutivo regional se reúnen con responsables de la Escuela Nacional de Policía en Ávila - GOBIERNO

SANTANDER, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Responsables de la Dirección General de Seguridad y Protección Ciudadana de Gobierno de Cantabria y de la Escuela de la Policía Nacional de Ávila han mantenido un encuentro en el que han acordado colaborar para que los futuros agentes de policía local de la comunidad autónoma reciban formación en este centro, uno de los más avanzados de Europa.

En la reunión celebrada en Ávila han participado la directora general del área, Mónica Escobedo; la jefa de la Oficina de Gestión, Coordinación y Formación de los Cuerpos de Policía Local del Ejecutivo regional, Pilar Crespo, y el comisario principal Javier Daniel Nogueroles, actual jefe de la División de Formación y Perfeccionamiento de la Dirección General de la Policía, que ha acudido junto a todo su equipo.

Hasta el momento, el Ejecutivo y el Cuerpo de Policía Nacional colaboraron durante el pasado año en el curso de mandos intermedios para agentes de nueve ayuntamientos que accedieron a las categorías de oficial y subinspector; una formación altamente técnica a cargo de instructores especialistas de la Policía Nacional que ahora la Consejería de Presidencia quiere extender al proceso formativo incluido en la primera oposición unificada para toda Cantabria y que se realizará en 2026.

La consejera de Presidencia y Seguridad, Isabel Urrutia, ha explicado que el Gobierno busca "ofrecer los mejores servicios públicos de forma más eficiente" y ha considerado la Escuela de la Policía Nacional de Ávila como "la mejor" para formar a los nuevos agentes de policía local que superen la oposición unificada que prepara el Gobierno cántabro para este año.

"Respondemos al reto de reforzar las plantillas de la policía local de Cantabria, racionalizar los recursos públicos, apoyar la gestión municipal y, al mismo tiempo, mejorar la labor que hacen nuestros policías locales en favor de la seguridad, la confianza y la cercanía que transmiten a sus vecinos", ha remarcado la consejera.

El objetivo del Gobierno cántabro en la nueva formación para los futuros agentes, según ha informado en nota de prensa, pasa por reducir el número de horas del curso selectivo, que sea un curso eminentemente práctico, sin perder su exigencia, y en mayor consonancia con las actuales demandas y competencias profesionales.

Ahora mismo se está celebrando el Curso Básico de policías locales de nuevo ingreso, el último que se organizará con el sistema actual de selección con la participación de 30 aspirantes, procedentes de diferentes localidades: 16 de Camargo, 9 de Santander, 3 de Los Corrales de Buelna y 2 de Comillas.

El curso, que finalizará a finales de marzo, tiene una duración total de 534 horas, estructuradas en nueve módulos de carácter teórico-práctico.

Además, esta edición incorpora varias novedades formativas, entre las que destacan el drogotest, las pistolas eléctricas, el sonómetro y el desfibrilador, así como los primeros auxilios en entorno táctico y el manejo de incidentes AMOK.

Los aspirantes se formarán en técnicas de intervención policial, como defensa personal y extensible; prevención de riesgos, salud y protección; policía medioambiental, un módulo relacionado con la contaminación acústica, atmosférica e hidrológica, y los planes especiales de protección civil y la organización del sistema autonómico.

Igualmente, se prepararán en materia de tráfico y seguridad vial, primeros auxilios, intervenciones por violencia de género y doméstica, derecho penal, tiro policial y otros contenidos del ámbito administrativo -sanciones, control del comercio, gestión de vehículos, vigilancia e inspección, etcétera.