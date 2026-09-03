Agosto fue seco en Cantabria y el tercero más cálido de los últimos 65 años

Archivo - Primera playa de El Sardinero. Imagen de archivo - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha vivido el tercer agosto más cálido de los últimos 65, un mes que además ha sido seco, con un 39 por ciento menos de precipitación de lo esperado, según el resumen climatológico de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En cuanto a las temperaturas, la AEMET ha calificado el mes de agosto en la comunidad de "muy cálido", con una media de 20 grados centígrados, 1,7 ºC por encima del promedio para este mes de la serie 1991-2020.

La temperatura máxima media registrada en la región ha sido de 25,2ºC, valor también 1,4 ºC por encima de la media climatológica de la serie para este mes, y la mínima media de 14,7 ºC, valor 1,9 ºC por encima.

Y en cuanto a la precipitación, se recogieron 32,5 litros por metro cuadrado de precipitación, menos de lo habitual (53,4)

La AEMET ha señalado que el año hidrológico en curso (meses de octubre de 2025 a septiembre de 2026) tiene hasta el momento carácter "muy seco", con 983,7 mm, un 16% menos de lo normal respecto al mismo periodo del año para 1991-2020.

Por otra parte, y según datos del observatorio situado en el aeropuerto Seve Ballesteros, Cantabria tuvo un media mensual de 138,4 horas de sol, por debajo de la de los últimos 20 años, que es 166,6.

En cuanto al viento, en el mismo observatorio, la racha máxima fue de 54 kilómetros por hora, registrada el día 26.

Además en el octavo mes del año, se registraron 9.539 rayos, más de la mitad concentrados en un solo día, el 14, en el que hubo 5.669.

DESCRIPCIÓN DEL MES

Según la AEMET, la primera mitad del mes destacó por precipitaciones muy escasas, con alguna tormenta pequeña y localizada el día 8, y con vientos flojos en general.

La temperatura fue ascendiendo especialmente a partir del día 7 por una entrada de una masa de aire más cálida pero el viento de componente Norte-Noroeste provocó mucha nubosidad baja, especialmente en el litoral, lo que ha mantuvo las máximas más bajas con respecto al resto del territorio.

El día 20 descendieron las temperaturas por debajo de los valores normales, y hubo precipitaciones moderadas de forma generalizada, localmente acompañadas de tormenta.

En cambio, a partir del día 22, se produjo la llegada de vientos de componente sur y un ascenso de las temperaturas y del 24 al 27 hubo presencia de aire frío en capas altas lo que generó inestabilidad, precipitaciones y fuertes vientos.

Posteriormente, el anticiclón volvió a empujar levemente desde el sudoeste un paulatino ascenso de las temperaturas y algunas precipitaciones.

VALORES EXTREMOS

Según los datos recogidos por la AEMET, la temperatura más alta de agosto fueron los 38,4ºC registrados en el día 13 en Cubillo del Ebro (Valderredible) y la mínima se dio en Cabaña Verónica el día 28 en Cabaña Verónica, en los Picos de Europa, cuando el termómetro marcó 0,1 grados.

Por otra parte, los valores máximos de precipitación se registraron el día 20, con 31,3 litros por metro cuadrado en la zona del aeropuerto, 29,2 l/m2 en Santander o 26,5 en Torrelavega.

Y la racha de viento más fuerte tuvo lugar en el Mirador del Cable, en Picos de Europa, el día 11 y fue de 115 kilómetros por hora.