Agrocantaria afronta nueva etapa centrada en "la integración, la profesionalización y el crecimiento"

Asamblea Agrocantabria - GOBIERNO

SANTANDER, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La cooperativa Agrocantabria afronta una nueva etapa centrada en "la integración, la profesionalización y el crecimiento", al tiempo que continuará avanzando en "eficiencia, innovación y presencia en mercados", con el objetivo de "reforzar el valor para sus socios", a los que agradece la confianza depositada a lo largo de los años.

Lo ha expresado así el director general de Agrocantabria, Jacobo Alonso, este sábado en la asamblea anual de la entidad, que se ha consolidado como uno de los mayores proyectos cooperativos del sector agroalimentario en el ámbito nacional, con una facturación que alcanza los 86 millones de euros y una estructura que genera 124 empleos directos y en torno a 30 indirectos.

En la reunión ha participado la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, quien ha destacado el papel "decisivo" de la cooperativa como uno de los principales referentes del sector primario y como actor "clave" en su proceso de transformación.

Durante su intervención, ha subrayado que el sector atraviesa "un punto de inflexión" en el que la sostenibilidad, la digitalización, el relevo generacional y la apertura de mercados serán determinantes para su viabilidad. Y en este contexto, ha señalado que Agrocantbria representa "un modelo de éxito basado en la cooperación, la adaptación y la visión de futuro".

La consejera ha reconocido expresamente el liderazgo del presidente, José Ángel Pereda, y ha destacado su compromiso y capacidad para consolidar el crecimiento de la cooperativa, así como la labor del director general, Jacobo Alonso, cuya gestión permite avanzar en la modernización y eficiencia de la organización. También ha extendido su reconocimiento al conjunto del equipo y a los socios, "verdadero motor de la entidad".

También se ha referido a la reciente adquisición de la cooperativa LAR en León, "un paso estratégico de enorme relevancia que sitúa a Agrocantabria en una nueva dimensión".

Susinos ha estado acompañada por el director general de Ganadería, Alfredo Álvarez, y ha defendido que el futuro del sector primario "no se construye en solitario", sino "desde la cooperación, la innovación y la generación de valor añadido", y ha incidido en el papel fundamental que desempeñan las cooperativas para aportar estabilidad en un entorno cada vez más cambiante.

AGROCANTABRIA.

La cooperativa articula su actividad a través de múltiples secciones que abarcan áreas clave como la producción láctea, la alimentación animal, la agronomía, los servicios de instalaciones ganaderas y los veterinarios -incluyendo calidad de leche, programas reproductivos y ADSg-, así como la producción cárnica, tanto en fresco como elaborada, además de leche UHT, queso y cereal, con especial relevancia del secadero de maíz.

Su implantación territorial se extiende a través de siete centros de servicio en Cantabria y uno en León, a lo que se suman acuerdos con distintas empresas y cooperativas que permiten la comercialización de sus productos en otros territorios.

En la actualidad, Agrocantabria recoge la producción de alrededor del 27% de los ganaderos de leche de Cantabria -especialmente en zonas de montaña- y abastece de alimentación animal a una parte mayoritaria del sector regional. En el ámbito cárnico, durante 2025 la cooperativa ha superado los 1,6 millones de kilos despiezados, procedentes de más de 6.000 animales, cuya comercialización se ha realizado principalmente en la región.

El compromiso inversor de la entidad supera los 12 millones de euros en la última década para fortalecer y dar valor a la producción del sector. A estas inversiones hay que sumar cerca de un millón de euros en 2026 destinados a la incorporación de una nueva granuladora y al desarrollo del centro de envasado de patata IGP en Valderredible, iniciativas respaldadas por la Consejería.