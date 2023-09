Agüeros celebra sus 25 años en el escenario "con la misma ilusión" que cuando empezó y preparando nuevo disco

El concierto 'Nando Agüeros y Amigos' reunirá este jueves a Víctor Manuel, Pasión Vega, Hevia y Rosa López, entre otros



SANTANDER, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cantautor cántabro Nando Agüeros celebra sus 25 años en el escenario "con el mismo entusiasmo, ganas e ilusión" con la que comenzó una carrera que ha ido "labrando poco a poco", y rodeado de grandes artistas que le acompañarán este jueves 14 en el concierto 'Nando Agüeros y Amigos', que se celebrará en Potes, con el patrocino de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte dentro de la programación del Año Jubilar Lebaniego.

Un concierto gratuito en el que Víctor Manuel, Pasión Vega, Hevia, Rosa López, Vicky Castelo, Jimmy Barnatán y las Pandereteras de Ruente interpretarán temas del cántabro, que en octubre comenzará a grabar un nuevo disco que abarca distintos estilos y que saldrá a la venta a primeros de 2024.

Así lo ha anunciado este lunes Agüeros en una rueda de prensa en la que se ha presentado el concierto, acompañado por la consejera de Cultura, Eva Guillermina Fernández.

El de Torrelavega ha reconocido que la actuación del jueves es "un evento importante" para él y más "en un lugar tan querido" como Potes y la Comarca de Liébana y "rodeado de grandes artistas y amigos". Así, lo afronta "lleno de entusiasmo" y con "ganas" de ofrecer este espectáculo no solo al público cántabro, sino al de comunidades limítrofes que se acercará al lugar.

Agüeros ha reconocido que estos 25 años se le han "pasado muy rápido", y "poco a poco" ha ido "escalando" --al principio "en curros muy pequeños"-- hasta llegar aquí. "Nunca me lo imaginé, pero es un cartel importante para mí, es gente que he venerado, como es el caso de Víctor Manuel. Es una ilusión compartir con todos ellos mis canciones", ha señalado.

También ha explicado que "lo bonito" de su profesión es hacer una canción "de un papel en blanco" y que ésta te lleve a recorrer lugares "maravillosos" como Cuba, México, Argentina, Chile, Los Ángeles, Miami, Suiza y "media España". "La verdad que tengo la gran fortuna de dedicarme a este maravilloso oficio de la música. Me ha traído muchas cosas bonitas", ha afirmado.

Preguntado por el panorama actual de la canción cántabra, Agüeros ha asegurado que "hay cantera". "Creo que hay gente joven que lo está haciendo muy bien... Gente de 20 y pico que están formando grupos, haciendo conciertos, grabando discos y creo que (la situación) está mejor que hace 30 ó 40 años".

En su opinión, la tonada está "más en auge" que cuando él comenzó. "En la época de Peña Sagra éramos bichos raros porque nadie se dedicaba a la música tradicional, y menos cuatro chavales jóvenes como éramos nosotros. Sin embargo, hoy en día se puede ver a mucha gente cantando y tocando sonidos tradicionales".

Cuestionado sobre que su canción 'Viento del Norte' hubiera podido ser el himno de Cantabria, ha asegurado que "nunca" le "preocupó". "El anterior presidente --el regionalista Miguel Ángel Revilla-- tenía muchas ganas, porque todo el mundo la cantaba. Y se consideraba que podía ser un buen himno para cantar, pero bueno, supongo que al no estar de presidente, pues que no salga adelante. Pero no me preocupó porque es una canción que no necesita ser ningún himno: es el himno del alma de muchas personas y es una canción que ya vuela sí sola y es conocida en toda España".

Al respecto, ha explicado que cuando compone una canción su "única intención es que sea acogida con cariño, con respeto por el público. Creo que 'Viento del Norte' lo consiguió con creces".

Por su parte, la consejera ha destacado que Agüeros es "un embajador de Cantabria que lleva nuestra tierra en el corazón", lo que se refleja en muchas de las canciones que compone y que ha dedicado a Cantabria, "en las que mezcla como nadie la música tradicional con ritmos más actuales".

Por eso, para Fernández, no hay "mejor ocasión" para celebrar sus 25 años en la música que dentro del Año Jubilar Lebaniego, "un cruce de caminos" en el que le acompañarán "artistas de referencia en el panorama nacional y también muy queridos por el público". Por tanto, "un concierto muy especial en un contexto muy especial", ha resumido.

Al respecto, ha animado a acudir a Potes "para disfrutar de una velada inolvidable" y aprovechar el fin de semana para disfrutar de los atractivos que ofrece Liébana.

El concierto tendrá lugar en la Plaza de la Serna, a partir de las 21.30 horas.