Agüeros dice en la Jornada Crece2 que los Fondos FEDER "transforman" Cantabria y sugiere "seguir siendo ambiciosos"

El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Financiación Autonómica, Luis Ángel Agüeros, cierra la ‘Jornada Crece2 e Innova para impulsar el crecimiento y la competitividad de las empresas de Cantabria’ - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos, Luis Ángel Agüeros, ha afirmado que los Fondos FEDER "mejoran" y "transforman" Cantabria, al tiempo que ha sugerido "seguir siendo ambiciosos" durante la clausura de la jornada institucional 'Crece2 e Innova para impulsar el crecimiento y la competitividad de las empresas de Cantabria', celebrada en el Palacio de la Magdalena.

"Los Fondos FEDER no son solo cifras ni cuadros de ejecución, son proyectos que cambian de verdad la vida de los ciudadanos", ha remarcado el consejero, que ha subrayado que gracias a ellos, "las empresas innovan, los ayuntamientos mejoran servicios, se protegen espacios naturales y los barrios se transforman".

En este sentido, Agüeros ha afirmado que Cantabria ha logrado "avances importantes", aunque "aún tenemos mucho por hacer". Y "lo haremos bien" porque el Comité de Seguimiento ha demostrado que cuando "compartimos información con transparencia, cuando escuchamos con respeto y cuando colaboramos sin reservas, somos capaces de resolver cualquier obstáculo", ha señalado.

En este sentido, ha manifestado que durante los próximos meses Cantabria debe "seguir siendo ágil, eficiente y, sobre todo, ambiciosa", ya que la región posee un "enorme potencial" y estos fondos "nos dan la oportunidad de impulsarlo con fuerza".

Asimismo, ha pedido a las instituciones y empresarios seguir "trabajando juntos" para que cada proyecto, grande o pequeño, "deje huella positiva en nuestra región".

Durante la jornada, se han presentado las líneas Crece2 e Innova dentro del marco FEDER Cantabria 2021-2027, que apoyan la innovación y el desarrollo empresarial en sectores clave como la tecnología, la energía, la automoción o la industria textil, entre otros.

El programa ha incluido dos mesas redondas, una dedicada a las ayudas Crece2, con la participación de las empresas Acorde, Faed y Julio Cabrero & Cía, y otra de las ayudas Innova con Bound 4 Blue, Textil Santanderina, Hospital Virtual Valdecilla y SIALI Technologies.

Además, la multinacional SEG Automotive ha presentado el proyecto 'Interconexión'.

El evento ha contado con la presencia de la directora general de Fondos Europeos, Marta García; el director general de Industria, Energía y Minas, José Luis Ceballos; los subdirectores generales de Certificación y Pagos y de Gestión del Fondo Europeo del Ministerio de Hacienda, Jerónimo Ríos y Santiago Santillán, respectivamente; representantes de la Comisión Europea; y el concejal del Ayuntamiento de Santander, Javier García, respectivamente.