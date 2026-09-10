Agüeros pone en valor la contribución de Cantabria al fortalecimiento de la cooperación territorial europea

Inauguración del curso en la UIMP - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Financiación Autonómica, Luis Ángel Agüeros, ha puesto en valor la trayectoria de 25 años de Cantabria al frente del Programa Interreg Sudoe y su contribución al fortalecimiento de la cooperación territorial europea.

Así lo ha destacado este jueves con motivo de su participación en la inauguración del curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) 'Construyendo un proyecto común: 25 años de cooperación en el Sudoeste de Europa'.

En este contexto, Agüeros ha reafirmado el compromiso "incuestionable" de la comunidad con todos los asuntos que se refieren a la cooperación entre territorios, y más en concreto a las Políticas Europeas, las que ha definido como "una cuestión de máximo interés".

En este sentido, ha indicado que el Gobierno de Cantabria lleva 25 años respaldando el Programa Interreg Sudoe, un instrumento de cooperación que "ha permitido y permitirá, con toda seguridad, reforzar el desarrollo de acciones conjuntas" entre las regiones comunitarias y con terceros países de esta misma área territorial, "compartiendo importantes desafíos" en materia económica, social, cultural y territorial con el objetivo de ganar en cohesión y alcanzar logros y beneficios para los ciudadanos.

Asimismo, el titular de Economía ha subrayado que la coincidencia entre la celebración de este curso y el vigésimo quinto aniversario de Cantabria como autoridad de gestión del Programa Espacio Sudoeste Europeo refleja la "relevancia" alcanzada por la comunidad autónoma en el ámbito de la gobernanza europea.

"Hace más de 25 años que las instituciones europeas y los Estados participantes depositaron su confianza en Cantabria para ejercer esta responsabilidad", ha explicado, una confianza que se ha visto respaldada por "una gestión muy positiva", ha dicho.

EVOLUCIÓN POSITIVA Al respecto, el consejero ha repasado la evolución "positiva" de los sucesivos periodos de programación. Ha destacado especialmente los resultados obtenidos entre 2014 y 2020, cuando se aprobaron cerca de un centenar de proyectos con la participación de más de 800 entidades de los otros tres países integrantes del programa (Francia, Andorra y Portugal).

Actualmente, en el marco 2021-2027, se encuentran en ejecución 76 proyectos que agrupan a 728 entidades beneficiarias y que ya han comprometido el 87,7% de la ayuda FEDER prevista.

Agüeros también ha puesto de relieve los indicadores que "avalan" la gestión desarrollada por Cantabria durante estos años, entre ellos una tasa media de ejecución financiera superior al 95%, el cumplimiento continuado de los objetivos de gasto y compromiso presupuestario y la ausencia de correcciones financieras por parte de la Comisión Europea, ha incidido.

Según ha señalado, esta trayectoria ha sido posible gracias a la "consolidación de una Secretaría Conjunta" y a la inversión sostenida en sistemas de gestión, seguimiento y control digitalizados, cuya continuidad operativa constituye "una garantía adicional" de cara al próximo periodo, ha destacado.

"El logro es colectivo", ha sostenido el consejero al referirse a la trayectoria que se ha alcanzado en este programa, así como a la "estrecha colaboración con el resto de autoridades nacionales", a quienes se ha trasladado una voluntad de continuar y con quienes se mantiene "una fructífera relación de trabajo y respeto continuada a lo largo de estos 25 años, en la firme convicción de que la estabilidad y lealtad institucional es un factor clave para la eficacia y buena imagen del programa", ha finalizado.

El curso reúne durante dos jornadas a expertos, responsables institucionales y profesionales especializados en cooperación territorial del Ministerio, de la Comisión Europea, Portugal, Andorra y Francia, para analizar la evolución del Programa Interreg Sudoe y debatir sobre los desafíos y oportunidades de la cooperación en el sudoeste europeo.