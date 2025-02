La AIReF confirma que el ahorro en intereses por la quita no puede ser para gasto, ni social "ni el que sea"

SANTANDER 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, ha confirmado que el ahorro en intereses que puede incluir la condonación de la deuda autonómica que plantea el Ministerio de Hacienda no puede destinarse a gasto, ni social "ni el que sea".

"El ahorro que puedan suponer los intereses no puede dejar hueco a la realización de otros gastos porque no está en la regla de gasto", ha aclarado Herrero a preguntas de los medios en Santander sobre la controversia entre el Gobierno central y algunas comunidades autónomas por esta cuestión.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, sostuvo este jueves que las comunidades sí podrán destinar a gasto social el importe ahorrado de los intereses que no tendrán que pagar con la condonación de la deuda ofrecida por el Ejecutivo, mientras que, por ejemplo, la Junta de Andalucía ha asegurado este viernes que la AIReF había confirmado que ello "no puede destinarse a servicios públicos".

Al hilo de esta polémica, Herrero ha señalado que "aquí no hay una interpretación de la AIReF", sino que "es lo que dice la normativa de cómo hay que calcular la regla de gasto".

"Lo que se somete a limitación es el gasto no financiero, es decir no se excluye el gasto primario no financiero y ese gasto primario implica que no entran los intereses. Por lo tanto, el ahorro que puedan suponer los intereses no puede dejar hueco a la realización de otros gastos porque no está en la regla de gasto", ha apuntado.

Ha reiterado que lo que se somete a limitación es el gasto sin incluir intereses. "Podría generar espacio si algo que está incluido en la limitación de la regla de gasto desaparece y ese hueco puede ser utilizado por otra política, pero los intereses no están incluidos en la regla de gasto y por lo tanto no pueden generar ningún hueco para gasto", ha detallado.

Herrero ha realizado estas declaraciones tras participar en la jornada 'El Economista del Futuro' organizada por el Colegio de Economistas de Cantabria.