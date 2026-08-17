Albert Serra recibirá el Faro de Honor del Festival de Cine de Santander

Archivo - El director de cine Albert Serra en el photocall de los Premios Gaudí. - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

SANTANDER 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cine de Santander concederá el Faro de Honor de su décima edición, que se celebrará entre el 11 y el 17 de septiembre, al director catalán Albert Serra.

En un comunicado, la organización ha explicado que reconocerá a Serra por ser uno de los cineastas "más singulares, influyentes y reconocidos del cine europeo contemporáneo".

Y es que, desde su debut con 'Honor de cavalleria' (2006), presentada en la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes, todas sus películas se han estrenado en el certamen francés, con la excepción de 'Història de la meva mort', que obtuvo el Leopardo de Oro en el Festival de Locarno en 2013, y 'Tardes de soledad', premio Goya a Mejor documental en 2025 y Concha de Oro en el Festival de Cine de San Sebastián, entre otros galardones.

"Serra ha construido una carrera profundamente personal consolidándose como una de las voces imprescindibles del cine de autor internacional", ha asegurado la directora del Festival, Júlia Olmo.

Con este galardón, el certamen reconoce una trayectoria artística marcada, según Olmo, por "la libertad creativa, la radicalidad formal y una mirada cinematográfica capaz de desafiar las convenciones y abrir nuevos caminos para el lenguaje audiovisual".

"Serra ha mezclado con gran habilidad y originalidad grandes estrellas del cine de autor como Jean-Pierre Léaud, Helmut Berger, Benoît Magimel, Riley Keough o F. Murray Abraham con actores no profesionales y todas sus películas son resultado de un sofisticado trabajo de montaje para cohesionar escenas grabadas sin un guion cerrado", ha añadido.

A su juicio, el cineasta representa una manera de entender el cine "desde el riesgo, la imaginación y la búsqueda constante de nuevas formas de expresión".

"Su filmografía ha ampliado los límites del lenguaje cinematográfico y ha demostrado que el cine puede ser un espacio perfecto para la experimentación y la creación libre ", ha apostillado.

Finalmente, ha recordado que, en la pasada edición, esta distinción recayó en la productora María Zamora y al actor Luis Tosar, dos figuras del cine español contemporáneo, mientras que en años anteriores, el reconocimiento ha distinguido el trabajo de cineastas e intérpretes como Manuel Gutiérrez Aragón, Carmen Machi, Karra Elejalde, José Coronado, Antonio Resines o Mariela Besuievsky, entre otros.