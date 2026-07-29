El alcalde de Los Corrales pide a Susinos que arregle el acceso al antiguo vertedero

La consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, durante su reunión con el alcalde de Los Corrales de Buelna, Julio Arranz. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Los Corrales de Buelna, Julio Arranz (PP), ha trasladado a la consejera de Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria, la también popular María Jesús Susinos, la necesidad de arreglar el acceso al antiguo vertedero, próximo a La Contrina.

En un comunicado, el Gobierno de Cantabria ha subrayado que esta solicitud se ha dado durante una reunión mantenida entre ambos, este miércoles, en la que la consejera ha asegurado que la petición "será estudiada".

Por otra parte, Susinos y Arranz han abordado diversos proyectos del municipio, entre los que destaca la renovación del convenio de uso de la finca La Jerrizuela, situada en la localidad de Coo.

Tanto la consejera como el regidor han coincidido en la necesidad de un acuerdo "entre ambas administraciones" que traerá "mejoras potenciales para el pueblo".

La Finca La Jerrizuela, adquirida por el Gobierno de Cantabria con el objetivo de disponer de un espacio público para la experimentación ganadera centrada, principalmente en razas autóctonas, es un centro "de referencia" para la conservación y selección genética de la raza tudanca, que en los años 80 y 90 estaba en retroceso debido a la mecanización del campo y el abandono rural, según ha explicado el Gobierno.

Para Susinos, la finca "es, y sigue siendo, clave para la proyección de la raza tudanca que hoy goza de una creciente valoración por su rusticidad, valor cultural y calidad cárnica", por lo que desde su departamento se apuesta "de manera significativa por la misma".

Además, ha opinado que representa un modelo de colaboración pública-ganadera para el patrimonio genético ganadero de Cantabria.

Por otro lado, Arranz ha agradecido a la consejera las últimas obras acometidas en el municipio, que han consistido en la mejora realizada en tres pistas forestales.

En este sentido, ha matizado que la primera corresponde a la mejora de la pista de El Matadero, que conecta Los Corrales de Buelna con San Felices; la segunda fue en la pista del Consorcio, y la tercera fue la mejora de la pista de acceso al monte de La Cuera.