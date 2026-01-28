El alcalde de Reinosa dice que el pacto con PRC era "insostenible": "No se puede tener a la oposición en el Gobierno"

El alcalde de Reinosa, José Luis López Vielba, junto a los concejales del equipo de Gobierno del PP - EUROPA PRESS

REINOSA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Reinosa, José Luis López Vielba (PP), ha dicho que la ruptura de la coalición de gobierno municipal con el PRC ha sido una decisión "difícil, pero necesaria" en aras de "desbloquear" el Ayuntamiento, ya que la situación era "insostenible" toda vez que los regionalistas impulsaban acciones "de forma unilateral".

Entre otras cosas, ha señalado que el hasta ahora el concejal de Obras y Urbanismo y primer teniente de alcalde, Daniel Santos (PRC), "se atribuía el papel de pseudoalcalde", en paralelo a una "falta de implicación" en sus responsabilidades, ya que no acudía a reuniones de órganos en los que tenía representación, como la Junta de Gobierno Local, mesas de negociación, juntas de portavoces, comisiones informativas y el Patronato de la Residencia San Francisco, pese a que aparecía "en todas las fotos" en las protestas de los trabajadores.

"No se puede gobernar con quien actúa como oposición y tampoco podemos tener a la oposición dentro del equipo de Gobierno", ha sentenciado el alcalde en una rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles para informar de los motivos que le han llevado a romper el pacto, a la que han acudido concejales de otros grupos de la Corporación y representantes del PP cántabro, en concreto el coordinador general y el vicesecretario autonómico, Juan José Alonso y Alejandro Liz, respectivamente.

Acompañado en su comparecencia por los otros tres ediles del PP, con quienes ahora gobernará en minoría, el regidor ha explicado que la confianza en la que se basa un gobierno de coalición se ha ido "quebrando" en los últimos meses como consecuencia de acciones de los regionalistas.

Entre ellas, ha citado que organizaron eventos o hicieron publicaciones en las redes municipales de las que los socios "no estaban enterados"; propusieron unilateralmente modificaciones de ordenanzas fiscales como el IBI, ICIO o terrazas; firmaron decretos contrarios a la voluntad del alcalde; enviaron comunicaciones a otras administraciones en nombre del Ayuntamiento, como al SEPES o Adif; y cuestionaron en público decisiones del equipo de Gobierno.

Todo ello sumado al "bloqueo" de la Concejalía que ostentaba Santos, pese a que éste disponía de una dedicación parcial para sus funciones por la que recibía 12.000 euros anuales a la que, "a pesar de todo, no ha renunciado", ha apuntado el alcalde.

"No podíamos seguir siendo cómplices de una parálisis o de una gestión con la que ya no nos identificamos", ha subrayado, al tiempo que ha reconocido que se siente responsable de la situación por haber nombrado a Santos.

De hecho, cree que "quizás ha habido demasiada paciencia", como ha indicado tras asegurar que el propio regionalista le dijo que esperaba que "les echara" del equipo cuando en el Pleno de octubre presentaron modificaciones para las ordenanzas fiscales.

En todo caso, ha señalado que ahora comienza una etapa de gobierno en minoría "basado en el diálogo", en el que se ha mostrado abierto a acuerdos con todas las fuerzas políticas, especialmente para poder sacar adelante los Presupuestos de 2026.

Preguntado por la posibilidad de ser expulsado de la Alcaldía por una moción de censura, ha respondido que "también podía haber pasado antes". "No habríamos dado este paso si no estuviéramos convencidos de que agotaremos la legislatura", ha recalcado.

Y pese a la "carga de trabajo" que supondrá repartir todas las responsabilidades que hasta ahora llevaban siete personas entre los cuatro 'populares', ha enviado un mensaje de "tranquilidad" a los vecinos y hs asegurando que los servicios municipales funcionarán "con toda normalidad".

Al hilo, ha avanzado que las concejalías están repartidas pero no ha dado a conocer el nuevo organigrama "por si hay cambios". En todo caso, tendrá que dar cuenta de él en el Pleno del próximo jueves.

CRÍTICAS DEL PRC

El regidor ha aprovechado su rueda de prensa para responder a las críticas del PRC tras anunciar la ruptura del pacto. Respecto a las acusaciones de "deslealtad", ha replicado que el PRC también tenía prevista una reunión para trasladar la misma intención de "abandonar de forma unilateral" el Gobierno.

Además ha rebatido las afirmaciones que achacan al Gobierno regional "abandono" hacia el municipio. enumerando todos los proyectos y compromisos ejecutados y en marcha. En concreto, ha detallado que en 2024 y 205 Reinosa ha recibido inversiones por 12,7 millones y subvenciones que suman 5,75 millones, cuando su presupuesto municipal ronda los 10 millones.