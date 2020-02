La alcaldesa "no perdonará ni euro" del IVA y no descarta ir a los tribunales

Publicado 10/02/2020 20:33:21 CET

SANTANDER, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha afirmado este lunes, tras la reunión del Pleno de la Comisión Nacional de Administración local (CNAL) celebrada en Madrid, que no perdonará "ni un solo euro" del dinero que "debe el Gobierno a los santanderinos" por el IVA de diciembre de 2017 y ha anunciado que no descarta ir a los tribunales para reclamarlo.

"El Ejecutivo no resuelve ni soluciona nada; la devolución del IVA de 2017 no es una dádiva y su pago no puede corresponder a una decisión discrecional de un Gobierno", ha subrayado la regidora del PP, para expresar su "decepción" tras este primer encuentro en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

"Hemos comprobado que los ayuntamientos no somos una prioridad para el Gobierno, porque no atiende las medidas que puedan mejorar la financiación y que sirva para mejorar los servicios públicos", ha abundado Igual, añadiendo que "la administración más cumplidora y más cercana es la que recibe el peor trato del Ejecutivo".

Como titular de la CNAL en representación de la Federación Española de Municipios y Provincias, la alcaldesa de Santander ha indicado que la mayor capacidad de déficit a los ayuntamientos "tampoco resuelve nada" con la regla de gasto exigida.

Según apunta el Ayuntamiento en nota de prensa, la sesión fue convocada de urgencia, entre otras circunstancias, por la necesidad de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, así como en el procedimiento de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado.

"El Gobierno ha convocado la CNAL, que es un Consejo de Alcaldes, para resolver sus propios problemas y no los de los ayuntamientos, por lo que exigimos al Ejecutivo que haga su trabajo y actúe de una vez por todas", concluyó Gema Igual.