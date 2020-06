La alcaldesa de Santander está "cansada" de que Costas "no haga nada" en las playas

SANTANDER, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha lamentado que la Dirección General de Costas "no haga nada" en relación al mantenimiento de las playas de la ciudad a pesar de sus peticiones: "Me canso de demandar y de demandar y de solicitar y de pedir y no tengo ninguna respuesta".

Así ha respondido este sábado Igual a preguntas de la prensa sobre sus peticiones al Ministerio de Transición Ecológica --del que depende Costas-- de que rellene de arena algunas playas de Santander, en especial la de La Magdalena, que "solo hace falta ver cómo está", ha dicho.

"El vallado del material está destrozado y nadie hace nada. La pasarela es imposible asentarla en la arena y nadie hace nada. Cuando vamos a bajar a al agua, bajamos de carrerilla y hay que frenar porque hay una pendiente, y nadie hace nada. Los espigones, ni para adelante ni para atrás, no nos contestan y nadie hace nada", ha sentenciado.

Además, ha insistido en la necesidad de rellenar la playa con arena, ya que, según ha dicho, se descubren piedras que hacen casi "tampoco sea lo más prudente" caminar descalzo. "El relleno de la playa: nadie hace nada", ha reiterado.

Y "ese nadie", según la alcaldesa, es la Dirección General de Costas y, por tanto, el Gobierno de España, ya que aunque el Ayuntamiento limpia y vigila las playas, éstas "son de Costas", que, según Igual, es quien "debe arreglarlas" y mantenerlas en "perfecto estado".

La alcaldesa ha hecho estas declaraciones tras un acto en el que ha presentado el servicio de Salvamento y Socorrismo y las medidas de control que está previsto implantar en las playas este verano con motivo de la pandemia del coronavirus.