La alcaldesa de Santander dice que "hay más incidencias" con las ratas porque "se actúa más"

SANTANDER, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha indicado que "hay más incidencias y más actuaciones" por la presencia de ratas en la ciudad porque "se actúa más" debido al refuerzo de equipos impulsado por el Ayuntamiento para trabajar en materia de desaratización.

Igual se ha pronunciado así este martes, a preguntas de la prensa, tras denunciar el PRC que las incidencias por presencia de ratas en la capital cántabra se incrementaron un 133% en los últimos seis meses de 2024.

La regidora ha recordado que hace dos meses el Consistorio aumentó de dos a tres los equipos dedicados a los trabajos de control de las ratas, un "refuerzo" que implica que "se actúa más" y, por ello, "hay más incidencias y más actuaciones". Además, ha asegurado que se "reacciona de manera inmediata" ante los avisos por la presencia de estos roedores.

"Hemos incrementado la presencia de operarios en el control de ratas y el número de actuaciones que hacen", ha explicado Igual, que ha insistido en que, "cuando ponemos a más personas a hacer el mismo trabajo, tenemos más actuaciones de las que dar cuenta".

La alcaldesa ha afirmado que desde el Consistorio se está "reaccionando en cuanto tenemos un aviso" por presencia de ratas en la vía pública y ha pedido también la implicación de la propiedad privada.

"En muchas ocasiones nos dicen sobre la presencia en el interior de un inmueble y siempre pedimos que, igual que nosotros desratizamos en la zona pública, se coordine con la misma desratización en zonas privadas para que se tenga efecto", ha dicho.

Ha asegurado que se están realizando labores de desratización en lugares públicos y se ha referido, por ejemplo, a las tareas que se están llevando a cabo en los Jardines de Pereda donde se está "quitando esa vegetación baja que puede quedar más tupida y que puede generar que no se vea si hay algunas madrigueras o los roedores que puede haber".

También ha indicado que, en el Barrio Pesquero, se ha impulsado un proyecto piloto de sensores en las alcantarillas para detectar la posible presencia de ratas por el movimiento. "Esos sensores están de manera experimental y solamente en una zona en el Barrio Pesquero", ha matizado.

Cuestionada también por las denuncias ciudadanas sobre la presencia de ratas en diferentes puntos de la capital a través de vídeos en las redes sociales, la alcaldesa ha pedido "tomarlas en su justa medida" porque, aunque sirven para "visibilizar" y para "tomar conciencia", hay veces que "yo he visto el mismo vídeo siete veces y siete días diferentes".

"Claro que hay ratas en Santander como hay ratas en otras ciudades, pero actuamos y además hemos reforzado esa actuación", ha reiterado Igual, que ha apuntado que "no me voy a romper las vestiduras diciendo que en mi ciudad no hay ratas".