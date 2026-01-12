La alcaldesa de Santander felicita a Ángel Pelayo por su nombramiento como rector de la UIMP

Archivo - Angel Pelayo - EUROPA PRESS/UIMP - Archivo

SANTANDER, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha felicitado a Ángel Pelayo por su nombramiento como nuevo rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y le ha deseado "el mayor de los éxitos en una responsabilidad de relevancia capital en el ámbito cultural y educativo".

Igual, que ha otorgado su voto a Ángel Pelayo como integrante del Patronato en el que ha sido designado como rector este lunes, ha trasladado también, en un comunicado, "la máxima lealtad y colaboración del Ayuntamiento para trabajar de forma conjunta en beneficio de una institución de máxima importancia para Santander".

Del mismo modo, ha expresado "la total lealtad y la disposición al trabajo conjunto" entre Ayuntamiento y UIMP para que la institución académica "siga consolidando y aumentando su impacto social, económico y cultural, contribuyendo a que Santander crezca en proyección nacional e internacional".

Durante la reunión del Patronato, Igual ha solicitado un encuentro con el nuevo rector para conocer su proyecto al frente de la UIMP, con el fin de iniciar a la mayor brevedad posible las líneas de trabajo conjunto de cara a la organización de los próximos cursos de verano.

Asimismo, ha planteado la necesidad de que el Gobierno central aumente los recursos económicos que destina a la Menéndez Pelayo con el fin de potenciar la actividad académica y su posicionamiento como referencia en el ámbito educativo y cultural a nivel nacional e internacional.

Además, la alcaldesa ha transmitido su reconocimiento a la labor realizada por el anterior equipo rectoral de la UIMP, con Carlos Andradas al frente, al que ha agradecido "su dedicación y compromiso con la institución y con esta ciudad durante sus cuatro años de mandato".

Andradas, de 70 años, trasladó el pasado octubre al Ministerio de Universidades su decisión de finalizar su etapa al frente de la Universidad tras cuatro años a cargo del Rectorado. A partir de entonces, durante tres meses, el Ministerio ha abierto un proceso para elegir a Pelayo como su candidato a nuevo rector.

Pelayo, catedrático y actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cantabria (UC), ya ejerció como vicerrector de la UIMP bajo el mandato de Salvador Ordóñez (2006-2012).